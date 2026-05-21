Američka TikTokerka Tejsija Aleksis Hasi, koju na toj platformi prati 4,3 miliona ljudi, nedavno je u videu detaljno opisala svoje iskustvo iz zatvora maksimalne bezbednosti. Hasijeva je bila osuđena na dve godine zatvora zbog posedovanja droge, bekstva i pokušaja izbegavanja hapšenja, ali je puštena nakon osam meseci. Video je snimila na zahtev svojih pratilaca.

Foto: tasiaalexis/tiktok

Po dolasku u državni zatvor Li Erendejl u Džordžiji smeštena je u dijagnostički centar. Tamo je, prema protokolu, morala da prođe detaljan pretres telesnih šupljina, nakon čega su joj uzeti uzorci krvi i urađen Papa test. Iako je smatrala da joj zbog blažih optužbi nije mesto u ustanovi maksimalne bezbednosti, u kojoj su boravile zatvorenice sa mnogo ozbiljnijim presudama, tamo je ipak zadržana.

Higijenski pribor i borba sa neprijatnim mirisima

Nakon formalnosti dobila je osnovni higijenski pribor: sapun, šampon protiv vaški i dezodorans. Tvrdi da se tokom tri nedelje provedene u toj ustanovi borila sa neprijatnim telesnim mirisom. Sapun se, kaže, uopšte nije penio, a dezodorans je opisala kao "smrdljiv". Budući da nije imala odgovarajući šampon ni regenerator, kosa joj je stalno bila zamršena i u lošem stanju.

Spavanje na tankom dušeku sa rupama

Hasijeva je takođe opovrgla predodžbu da je zatvor mesto gde su osigurani barem obroci i krevet, rekavši da je to "idealna situacija za one koji imaju sreće". Iako hranu nije komentarisala, detaljno je opisala uslove za spavanje. Kada su je odveli u sobu sa krevetima na sprat, na njenom ležaju nije bilo dušeka.

Dobila je samo tanku i neudobnu prostirku i ćebe puno rupa. Neke su zatvorenice, tvrdi, spavale na golim metalnim okvirima, a krađa dušeka bila je uobičajena. Izjavila je kako je imala sreće što njen dušek i ćebe nisu ukradeni.

Strašne posledice

TikTokerka se prisetila i kako je tokom prozivki morala na brzinu da sveže kosu u punđu kako bi izgledala uredno jer bi u suprotnom usledile "strašne posledice". Ispričala je i da su joj se čuvari ponekad rugali zbog prezimena. Uprkos svemu, kaže da se, osim dva manja sukoba, držala po strani i nije upadala u nevolje.

Nije otkrila zašto je ranije puštena na slobodu. Svoje je iskustvo zaključila savetom pratiocima da se klone nevolja. "To jednostavno izvuče ono najgore iz vas, zaista", poručila je i dodala: "Samo jaki preživljavaju."

(Kurir.rs/Index.hr)