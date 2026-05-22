Na nastupu Riki Martina povodom proslave Dana nezavisnosti Crne Gore došlo je do incidenta kada je bačen suzavac. Nastup je prekinut, a publika je uspaničeno bežala,  a tek nakon nekog vremena, nastup latino zvezde je nastavljen.

Kako je izvor rekao, mnogi iz publike mislili su da je bačena bomba i uplašeno su bežali.

- Ljudi plakali i bežali sa nastupa Riki Martina. Bačen je suzavac. Mnogi su mislili da je bomba. Tek je sada nastavljen nastup - tvrdi izvor.

Inače, pred nastup, muzičar je istakao da je uzbuđen.

- Nadam se da ću ostaviti iza sebe noć radosti, povezanosti i slavlja. Muzika ima moć da nas ujedini izvan jezika i geografije, i moj cilj je da svako ode sa osećajem energije, inspiracije i ljubavi - poručio je on.

Kurir.rs/Blic

