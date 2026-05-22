Severna Makedonija ponovo će biti deo Evrovizije 2027. godine, nakon četvorogodišnjeg odsustva sa ovog muzičkog takmičenja.

Ovu odluku potvrdio je generalni direktor makedonskog nacionalnog emitera MRT, Zoran Ristoski, tokom javne sednice Programskog saveta ovog javnog servisa.

Povratak posle duge pauze

pobednica Evrovizije 2026, Dara

Severna Makedonija poslednji put je nastupila na Evroviziji 2022. godine, kada je ovu zemlju predstavljala Andrea sa numerom „Circles“.

Nakon tog nastupa, usledile su četiri godine pauze. MRT je odlučio da se povuče iz takmičenja 2023, 2024, 2025. i 2026. godine, a kao glavni razlog ranije su se navodili finansijski problemi i visoki troškovi učešća.

Ipak, interesovanje publike u zemlji nije nestalo. Iako nisu slali predstavnika, Evrovizija se sve vreme prenosila na javnom servisu, što pokazuje da je takmičenje i dalje imalo svoje verne gledaoce u Severnoj Makedoniji.

Evrovizija kao prilika za promociju zemlje

Još krajem 2025. godine iz Programskog saveta MRT-a stizale su najave da postoji ozbiljna želja da se Severna Makedonija vrati na evrovizijsku scenu.

Dara pobednica Evrovizije 2026

Sada je ta namera i zvanično potvrđena. U makedonskom javnom servisu smatraju da Evrovizija nije samo muzičko takmičenje, već i velika prilika da se promovišu nacionalna kultura, savremena muzička scena i umetnici iz ove zemlje.

Zbog toga je doneta odluka da se Severna Makedonija ponovo uključi u trku za najbolju pesmu Evrope.

Još nije poznato kako će birati predstavnika

Za sada nije saopšteno na koji način će biti izabran predstavnik Severne Makedonije za Evroviziju 2027. godine.

