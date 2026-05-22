Slavna manekenka Petra Nemcova očarala je prisutne na humanitarnoj večeri amfAR Gala u Kanu, gde se pojavila u pratnji svog supruga Bendžamina Larečea. Njen životni put je svedočanstvo o neverovatnoj snazi volje i čudu koje joj je omogućilo da danas, dve decenije nakon velike tragedije, ponovo bude srećna.

Za ovu prestižnu priliku, Petra je odabrala elegantnu belu haljinu sa dubokim dekolteom i naglašenim šlicem, koju je upotpunila zlatnim sandalama i torbicom u identičnoj nijansi. Njen suprug se odlučio za klasičan smoking, a par je pred fotografima razmenjivao nežne poglede, podsećajući svet da se nakon najtežih gubitaka može roditi nova, velika ljubav.

Dan kada je raj postao pakao

Petra je rođena pre 46 godina u Češkoj, gde je i započela svoju karijeru kao misica, pre nego što je osvojila modne piste u Milanu. Njen život je bio obeležen velikom ljubavlju sa fotografom Sajmonom Ejtilijem. Njihovo zajedničko putovanje na Tajland, u mesto Kao Lak , krajem decembra 2004. godine, trebalo je da bude proslava njihove veridbe, ali se pretvorilo u nezapamćenu katastrofu.

Razorni cunami, izazvan snažnim zemljotresom u Indijskom okeanu, pogodio je 14 zemalja i odneo preko 230.000 života. Vodena stihija je provalila u njihov bungalov, razdvojila par i nanela Petri teške unutrašnje povrede i prelom karlice. U očajničkoj borbi za opstanak, ona je uspela da se domogne krošnje jedne palme, gde je potpuno naga provela osam iscrpljujućih sati čekajući spas.

Sećanje na poslednje trenutke

Opisujući te jezive momente, manekenka se prisetila kako je sve delovalo savršeno do trenutka kada se more neobično povuklo sa plaže.

"Vratili smo se u hotelsku sobu u bungalovu posle duge šetnje po plaži. Sve je bilo prelepo, primetili smo samo da se voda dosta povukla sa plaže i to nas je začudilo", izjavila je kasnije.

Kada je voda udarila, poslednje što je čula bili su povici njenog verenika. Iako je u jednom trenutku bila spremna da odustane, nagon za životom ju je naterao da se bori do kraja.

"U jednom momentu prihvatila sam da ću umreti, prepustila sam se i osetila neobičan spokoj", istakla je, dodajući da su joj najteže pali krici dece kojima nije mogla da pomogne.

Novi život i misija pomaganja

Lekarske prognoze su bile mračne - smatralo se da Petra nikada više neće prohodati. Ipak, ona je pobedila medicinu. Tri meseca je odbijala da napusti Tajland, nadajući se da je Sajmon negde živ, sve dok njegovo telo nije identifikovano. Nakon gubitka voljene osobe, odlučila je da živi "za oboje".

Osnovala je fondaciju "Happy Hearts Fund" kako bi pomagala žrtvama prirodnih katastrofa širom sveta. Danas je Petra Nemcova ostvarena kao majka i supruga; 2019. godine udala se za Bendžamina Larečea, sa kojim je dobila sina, dokazujući da se i iz najdublje tame može izaći ka svetlosti.

