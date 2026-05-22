Majka Metjua Perija, Suzan Morison, oglasila se pred izricanje presude Kenetu Ivamasi, bivšem ličnom asistentu pokojnog glumca, koji je priznao krivicu u slučaju povezanom sa njegovom smrću.

Ivamasa bi trebalo da se pojavi pred sudom 27. maja, a tužilaštvo traži kaznu od 41 meseca zatvora. On je ranije priznao krivicu po jednoj tački optužnice za zaveru radi distribucije ketamina koja je dovela do smrti.

Foto: MIKE NELSON / AFP / Profimedia

Porodica ne krije bol i bes

Suzan Morison, kao i Perijeve sestre Kejtlin i Medlin, u izjavama žrtava opisale su tugu, šok i bes sa kojima žive od smrti glumca. Njihove reči objavio je „Entertainment Weekly”, a najpotresnije svedočenje dala je upravo Perijeva majka.

„Bio je, uprkos svemu kroz šta smo prošli, moje srce i moja duša”, navela je Suzan na početku izjave.

Zatim se prisetila noći kada je saznala da je njen sin mrtav. Opisala je prizor koji ju je, kako se vidi iz njenih reči, zauvek obeležio - telo njenog sina u dvorištu kuće, dok su iznad tog mesta kružili helikopteri.

Majka Metjua Perija

„Jedne noći on je bio samo telo, gotovo nag, na hladnoj i vlažnoj travi u svom dvorištu. Helikopteri su kružili iznad, željni da uhvate kadar mog mrtvog dečaka, sliku koju bi mogli da pokažu celom svetu, dok sam ja stajala na ulici, na hladnoći, i molila za ćebe da ga pokriju. Naravno, to nije bilo moguće”, napisala je ona.

„Izgledao je kao gladijator koji je konačno zaslužio odmor”

Suzan je u izjavi opisala i trenutak kada je sutradan otišla da vidi sina u mrtvačnici.

Kako je navela, Metju je tada bio okupan i obučen, a njoj je delovao gotovo lepo i nekako spokojno.

„Izgledao je kao gladijator koji je konačno zaslužio odmor”, napisala je majka glumca.

Metju Peri, najpoznatiji po ulozi Čendlera Binga u seriji „Prijatelji”, pronađen je bez svesti u hidromasažnoj kadi u svojoj kući 28. oktobra 2023. godine. Imao je 54 godine. Prema nalazu Kancelarije mrtvozornika okruga Los Anđeles, uzrok smrti bile su akutne posledice ketamina, dok su kao faktori koji su doprineli smrti navedeni davljenje, koronarna bolest srca i efekti buprenorfina.

Asistent priznao da mu je davao ketamin

Prema navodima tužilaštva, Ivamasa je priznao da je Periju ubrizgao ketamin tri puta na dan kada je glumac preminuo, ali i da je to činio i ranije, tokom nedelja koje su prethodile njegovoj smrti. Takođe je navedeno da nije imao medicinsku obuku za davanje injekcija.

Porodica pokojnog glumca posebno je pogođena činjenicom da je reč o čoveku koji je godinama bio blizak Periju. Suzan Morison u izjavi je navela da je porodica verovala da Ivamasa razume koliko je borba sa zavisnošću bila teška za njenog sina i da je trebalo da bude neko ko će ga čuvati, a ne neko ko će mu omogućavati pristup drogi.

Metju je želeo da pomogne drugima

U emotivnom obraćanju, Suzan se osvrnula i na dugu borbu svog sina sa zavisnošću, koja je trajala više od polovine njegovog života.

Poslednja fotografija Metjua Perija pre smrti

Navela je da je Metju veoma dobro znao koliko ta borba može da bude okrutna i da je želeo da pomogne ljudima koji prolaze kroz isto. Posebno ga je, kako je istakla, dirnula reakcija javnosti na njegove memoare „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, objavljene 2022. godine.

„Želeo je da pomogne drugima da izbegnu tu strašnu stvar sa kojom je toliko dugo živeo, ali je istovremeno bio odlučan da nastavi karijeru kao glumac i pisac”, navela je Suzan.

Dodala je i da se Peri ranije, kada bi droga ponovo preuzela kontrolu, povlačio i skrivao od porodice.

„To je za nas, naravno, bio znak da je vreme da uđemo i pokušamo da mu pomognemo”, napisala je njegova majka.

