Skoro 60 godina nakon što je ser Mik Džeger prvi put uhapšen tokom policijske racije na jednoj zabavi, frontmen Rolingstonsa ponovo je imao posla sa organima reda - ovog puta zbog preglasne muzike.

Pevač, koji danas ima 82 godine, bio je među gostima na proslavi na malom italijanskom vulkanskom ostrvu Stromboli, koju je policija prekinula u sredu u ponoć nakon žalbi komšija na buku. Iako se okupljanje, prema svemu sudeći, oslanjalo na samo jedan mali zvučnik, o događaju je izvestio britanski "The Times".

"Kada su stigli na lice mesta, karabinjeri su videli da muzika svira preko malog zvučnika i da nije bila preterano glasna, ali su ipak morali da naredre da se ugasi", prenela je italijanska novinska agencija "LaPresse".

Proslava nakon snimanja filma

Džeger je na pomenutom ostrvu završavao snimanje filma "Tri incestuozne sestre" (Three Incestuous Sisters), zajedno sa glumačkom ekipom koju čine američka glumica Dakota Džonson, Irkinje Sirša Ronan i Džesi Bakli, kao i engleski glumac Džoš O’Konor. Film je zasnovan na romanu Odri Nifneger, autorke poznate i po delu "Žena vremenskog putnika". U filmu se pojavljuje i italijanska glumica Izabela Roselini, čiji je otac Roberto Roselini režirao film "Stromboli" iz 1950. godine, snimljen na istom mestu sa Izabelinom majkom, Ingrid Bergman, u glavnoj ulozi.

"Zabava je organizovana jer je ekipa završila snimanje. Slavili su na privatnoj lokaciji, a usput su sekli i tortu za O’Konorov rođendan", izjavio je lokalni novinar Bartolino Leone.

O’Konor, koji je u seriji "Kruna" (The Crown) tumačio lik princa Čarlsa, u sredu je napunio 36 godina.

"Na zabavi je bilo između 30 i 40 ljudi i nije bilo naročito bučno, ali su pili i slavili, pa su komšije pozvale policiju čim je otkucala ponoć", dodao je Leone.

Intervencija policije je, prema agenciji Ansa, izazvala "određenu zbrku pomešanu sa opštim smehom", a Džeger je sledećeg jutra napustio ostrvo helikopterom.

Reputacija najglasnijeg benda na svetu

Džeger i policija na Stromboliju očigledno nemaju istu predstavu o tome šta znači glasna muzika. Rolingstonsi su 2013. godine stekli reputaciju benda koji je održao najglasniji koncert ikada priređen u londonskom Hajd parku (Hyde Park) — a taj događaj je izazvao samo jednu jedinu pritužbu zbog buke.

Zabava na Stromboliju bila je prilično mirna u poređenju sa tulumom iz 1967. godine na imanju Vest Vitering (West Wittering), tada u vlasništvu njegovog kolege Kita Ričardsa (Keith Richards). Tu proslavu je takođe prekinula policija, ali su tada pronađene i različite vrste narkotika. Ta zloglasna racija odvela je Džegera i Ričardsa u ćeliju na jednu noć, mada su optužbe kasnije povučene nakon velikog negodovanja javnosti i uvodnika u Tajmsu koji je stao u njihovu odbranu.

Stroga pravila i reakcije meštana

Ove srede u Italiji, pevač je "pao" zbog striktnih pravila o buci koja je uveo Rikardo Gulo, gradonačelnik Eolskih ostrva, kojima pripada i Stromboli. Ova pravila, doneta kako bi se osigurao mir stanara na obližnjem turističkom ostrvu Lipari (Lipari), razljutila su Rozu Olivu, lokalnu turističku zvaničnicu.

"Čovek bi očekivao dobrodošlicu gostima ili barem pozdrav i zahvalnost za njihov ključni doprinos ekonomiji i vidljivosti Eolskih ostrva", rekla je ona u četvrtak. Umesto toga, kako kaže, Džeger i holivudske zvezde praktično su oterani "kaznenim intervencijama".

