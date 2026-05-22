Slušaj vest

Čuvena glumica Monika Belučidoputovala je u Kan u svom prepoznatljivom stilu, crnoj odeći, omiljenoj vrsti obuće sa ogromnom štiklom, a kasnije se predstavila u još dva modna izdanja - takođe, u crnoj boji i sa efektnim frizurama za koje je bio zadužen njen frizer i dugogodišnji prijatelj Džon Nolet.

Monika Beluči (61) igra jednu od glavnih uloga u filmu "The Birthday Party" koji je uvršten u glavni takmičarski program Kanskog festvala i bori se za Zlatnu palmu. Film je režirala Francuskinja Lea Misijus, a glumačku ekipu čine i Hafsija Herzi, Benoa Mažimel i Bastijen Bujon. Scenario je adaptacija istoimenog psihološkog romana Lorana Movinjea.

U trileru čija se radnja odvija u mirnom i izolovanom seoskom kraju. Monika Beluči tumači lik Kristine, italijanske slikarke, koja dugo živi u tom mestu.

Kristina je jedina komšinica glavnih likova, farmera Tomasa (Bastien Bouillon), njegove supruge Nore (Hafsija Herzi) i njihove ćerke Ide. Veoma je bliska sa njima i pomaže Tomasu u organizaciji proslave iznenađenja za Norin 40. rođendan.

Kada proslavu prekinu trojica nepoznatih muškaraca koji upadaju na imanje, na površinu isplivavaju dugo skrivane tajne, a Kristinina uloga u izolovanom mikrosvetu ove zajednice postaje ključna, opisuje Variety radnju filma.

Glumica je Kristinu opisala kao mračan lik, a kako je Monika Beluči odigrala novu ulogu, saznaće se sutra na premijeri u Kanu.

Pravu uvertiru napravio je Vensan Kasel koji je u intervjuu za France 3 Côte d'Azur na pitanje koja žena najbolje simbolizuje Kanski festival odgovorio: "Monika Beluči, bez sumnje! Njeno samo prisustvo bilo je blistavo i glamurozno, svaki put kada bi se ovde pojavila".

Naglasio je da je Monika "živo oličenje sedme umetnosti, italijanske kinematografije i njenog zlatnog doba".

Kasel je zatim poručio: "Tako da mi je lako da to kažem, ali to je Monika - bez oklevanja". Nakon kratke pauze, glumac koji se ranije više puta pojavio u Kanu sa Monikom Beluči, naglasio je sledeće: „Kada mislim na Filmski festival u Kanu, vidim Moniku. U stvari, ne bih se iznenadio da jednog dana održe festival sa Monikom na posteru!“.

Podsetimo, Monika Beluči i Vensan Kasel bili su u braku od 1999. do 2013. godine. Njihov razvod bio je šok za svetsku javnost, a oni su nakon razlaza ostali u dobrim odnosima. Imaju ćerke Devu (21) i Leoni koja je juče proslavila 16. rođendan.

Vensan i Nara Foto: David Niviere / Sipa Press / Profimedia

Vensan Kasel boravi u Francuskoj sa partnerkom Narom Baptistom, u Kan ga je dovela premijera filma "Parallel stories" u kojem igra glavnu ulogu, kao i snimanje nove sezone "The White Lotus".

Kasel (59) je od kraja 2023. u vezi sa Narom Baptistom (30) a kao par debitovali su na Kanskom festivalu 2024. Imaju sina Kaetana koji se rodio u januaru prošle godine.

Tina Kunaki Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

U gradu na Azurnoj obali boravila je 29 - godišnja Tina Kunaki, poznati brazilski model i njegova bivša supruga, kojom se oženio 2018. Razveli su se 2023. a 2109. dobili ćerku Amazoniju.

Lea Sejdu, Kan 2026 Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Kasel može slobdono reći da je Kanski festival 2026. okupio njegove ljubavi, a lista se sa Tinom nije završila jer je u Kanu Lea Sejdu (40), čuvena glumica sa kojom je imao aferu, kako se pisalo. Ta veza je navodno kumovala krahu njegovog braka sa Monikom Beluči.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Monika Beluči