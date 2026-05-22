Sinoćni spektakl portorikanske zvezde Rikija Martina u Crnoj Gori, organizovan u čast Dana nezavisnosti, zasenio je skandal o kojem danas bruje svi regionalni mediji i društvene mreže.

Drama ispod bine i prekid nastupa

Usred nastupa svetske zvezde došlo je do incidenta kada su, za sada neidentifikovane osobe, aktivirale suzavac u neposrednoj blizini bine. Lokalni portali izvestili su da je hemijsko sredstvo bačeno direktno među prve redove, što je izazvalo trenutnu pometnju.

U sekundi je nastao stampedo - ljudi su u strahu počeli da se guraju i beže, ne znajući šta se zapravo dešava. Ipak, nakon što je intervencijom nadležnih situacija normalizovana, publika se vratila, a pevač je ponovo izašao pred obožavaoce.

Koncert Rikija Martina u Podgorici

Gnev javnosti na društvenim mrežama

Crnogorska javnost nije krila ogorčenje zbog postupka pojedinaca koji su uništili prazničnu atmosferu. Na mreži X nanizali su se komentari razočaranih građana koji su osudili ovaj, kako kažu, bezumni čin.

"Ovakvih seljačina moje oči nijesu gledale, a izgleda živimo u istom gradu", napisao je jedan od korisnika.

Reakcije Crnogoraca na bačen suzavac na koncertu Rikija Martina

Drugi su, služeći se sarkazmom, istakli koliko ih je sramota zbog ponašanja sugrađana.

"Ako ne izbijemo Rikija noćas ništa nijesmo napravili.. Kakva smo mi goveda", stoji u drugoj objavi.

Reakcije Crnogoraca na bačen suzavac na koncertu Rikija Martina

Strah od najgoreg i povratak na scenu

Očevici koji su se našli u masi opisuju trenutke potpune neizvesnosti. Prema rečima prisutnih, prvobitni šok pratila je vriska i masovni beg ka izlazima jer su mnogi u prvom mahu pomislili da je reč o mnogo ozbiljnijoj pretnji.

"Ljudi su u sekundi počeli da se okreću i beže ka izlazima. Čula se vriska, svi su gledali šta se dešava oko bine. Muzičari su odmah sišli sa scene, a obezbeđenje je utrčalo među masu. Stvorilo se i mnogo policije, ma opšti haos. Delovalo je baš dramatično nekoliko minuta, niko nije znao šta se tačno dogodilo. Ljudi su mislili da je bomba," preneo je izvor za Informer.

Ipak, uprkos neprijatnosti, profesionalizam tima i želja publike nadvladali su incident.

"Ipak, čim je situacija smirena, organizatori su poručili da nema razloga za paniku. Kada se Riki vratio na binu, publika je bukvalno eksplodirala, ali ovoga puta od sreće i uzbuđenja. Svi smo pevali uglas "Livin’ la Vida Loca", kao da se ništa nije dogodilo, ali je ovo stvarno velika sramota, zašto ovo ljudi rade?", zaključio je izvor sa lica mesta.

Podsetimo, latino pop ikona, Riki Martin, nastupiće 16. juna na otvorenoj sceni Belgrade River Festa (BRF) u okviru Beograda na vodi. Organizatori, koji su potvrdili za Kurir, najavljuju događaj koji će produkciono nadmašiti sve dosadašnje koncerte na obali Save, donoseći duh Las Vegasa i svetskih metropola direktno u srce srpske prestonice.

