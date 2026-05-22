Slušaj vest

Nadležni organi u Crnoj Gori pokrenuli su intenzivnu potragu za počiniocem koji je sinoć izazvao incident tokom nastupa latino zvezde Rikija Martina na podgoričkom trgu. Proslava Dana nezavisnosti nakratko je prekinuta kada je bačen suzavac, što je izazvalo uznemirenost prisutnih građana.

Brza reakcija policije i prikupljanje dokaza

Uprkos početnom metežu, situacija se brzo stabilizovala, a koncert je nastavljen nakon kraće pauze. Policijski službenici su odmah izašli na teren kako bi obavili uviđaj i prikupili materijalne tragove koji će pomoći u identifikaciji odgovornog lica. Načelnik OKC-a, Milan Delić, potvrdio je medijima da su operativci već preduzeli ključne korake u istrazi.

Koncert Rikija Martina u Podgorici Foto: Printscreen/Youtube/Portal Analitika

"Sinoć oko 23 časa u blizini bine je aktiviran ručni suzavac zbog čega je došlo do kraće panike među građanima. Koncert je ubrzo nastavljen. Službenici sektora kriminalističke policije su fotografisali, izuzeli deo navedenog suzavca koji je pronađen u blizini bine. Osoba koja je bacila suzavac brzo će biti pronađena", izjavio je Delić.

Gnev javnosti na društvenim mrežama

Crnogorska javnost nije krila ogorčenje zbog postupka pojedinaca koji su uništili prazničnu atmosferu. Na mreži X nanizali su se komentari razočaranih građana koji su osudili ovaj, kako kažu, bezumni čin.

"Ovakvih seljačina moje oči nijesu gledale, a izgleda živimo u istom gradu", napisao je jedan od korisnika.

Reakcije Crnogoraca na bačen suzavac na koncertu Rikija Martina Foto: Printscreen/X

Drugi su, služeći se sarkazmom, istakli koliko ih je sramota zbog ponašanja sugrađana.

"Ako ne izbijemo Rikija noćas ništa nijesmo napravili.. Kakva smo mi goveda", stoji u drugoj objavi.

Reakcije Crnogoraca na bačen suzavac na koncertu Rikija Martina Foto: Printscreen/X

Strah od najgoreg i povratak na scenu

Očevici koji su se našli u masi opisuju trenutke potpune neizvesnosti. Prema rečima prisutnih, prvobitni šok pratila je vriska i masovni beg ka izlazima jer su mnogi u prvom mahu pomislili da je reč o mnogo ozbiljnijoj pretnji.

"Ljudi su u sekundi počeli da se okreću i beže ka izlazima. Čula se vriska, svi su gledali šta se dešava oko bine. Muzičari su odmah sišli sa scene, a obezbeđenje je utrčalo među masu. Stvorilo se i mnogo policije, ma opšti haos. Delovalo je baš dramatično nekoliko minuta, niko nije znao šta se tačno dogodilo. Ljudi su mislili da je bomba," preneo je izvor za Informer.

Ipak, uprkos neprijatnosti, profesionalizam tima i želja publike nadvladali su incident.

"Ipak, čim je situacija smirena, organizatori su poručili da nema razloga za paniku. Kada se Riki vratio na binu, publika je bukvalno eksplodirala, ali ovoga puta od sreće i uzbuđenja. Svi smo pevali uglas "Livin’ la Vida Loca", kao da se ništa nije dogodilo, ali je ovo stvarno velika sramota, zašto ovo ljudi rade?", zaključio je izvor sa lica mesta.

Riki Martin Foto: Press

Podsetimo, latino pop ikona, Riki Martin, nastupiće 16. juna na otvorenoj sceni Belgrade River Festa (BRF) u okviru Beograda na vodi. Organizatori, koji su potvrdili za Kurir, najavljuju događaj koji će produkciono nadmašiti sve dosadašnje koncerte na obali Save, donoseći duh Las Vegasa i svetskih metropola direktno u srce srpske prestonice.

Pogledajte video: Eros Ramacoti u Beogradu