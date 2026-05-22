Svetska pop zvezda Riki Martin održao je koncert na Trgu nezavisnosti u Podgorici povodom Dana nezavisnosti Crne Gore i obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti.

Koncert je za građane bio besplatan, a Vlada Crne Gore ranije ga je najavila kao veliki muzički događaj i „poklon države građanima”. Ipak, od samog početka javnost je najviše zanimalo koliko će nastup portorikanske zvezde zapravo koštati.

Koliko je plaćen Riki Martin?

Zvaničan iznos honorara nije objavljen. Međutim, pojedini crnogorski mediji ranije su pisali da je za dolazak Rikija Martina i njegovog tima navodno izdvojeno oko 900.000 evra, zbog prateće opreme i organizacije.

List „Dan” je, s druge strane, objavio da se prema javno dostupnim podacima honorari Rikija Martina kreću između 500.000 i milion evra po koncertu, ali i naveo da iz Vlade nisu dobili zvaničan odgovor o tačnoj ceni nastupa.

Koncert prekinuo incident

Nastup u Podgorici obeležio je i incident. Tokom koncerta, u blizini bine bačen je suzavac, zbog čega je program nakratko prekinut, a deo publike se razbežao. Prema pisanju crnogorskih medija, koncertu je prisustvovalo oko 18.000 ljudi, a policija traga za osobom koja je aktivirala suzavac.

Riki Martin i njegov tim su iz predostrožnosti sklonjeni sa bine, ali se pevač ubrzo vratio i nastavio koncert. Njegov portparol potvrdio je da su Riki i njegov tim bezbedni, kao i da je pevač odlučio da nastavi nastup uprkos preporukama da se koncert prekine. Koncert je nastavljen posle 15 minuta.

