U stravičnom sudaru koji se dogodio na obilaznici oko Skoplja, život su izgubile četiri osobe, a među nastradalima su i poznati operski pevač Riste Velkov i njegov sin Adam.

Detalji kobnog sudara na obilaznici

Do nesreće je došlo na delu puta između nadvožnjaka Vizbegovo i petlje Mirkovci. Kako prenosi makedonski portal Točka, teretnjak sa kosovskim registarskim oznakama je iz nepoznatih razloga probio zaštitnu barijeru, prešao u traku namenjenu vozilima iz suprotnog smera i direktno naleteo na putnički automobil marke BMW. Sila udarca bila je toliko razorna da je na mestu sudara odmah buknuo požar. Putničko vozilo je u potpunosti izgorelo, a spasa za četvoricu putnika nije bilo.

Identifikacija nastradalih

Zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova prvobitno su potvrdili smrt vozača inicijala R. V. (51), dvoice mladića od dvadeset godina, dok se za četvrtu žrtvu u početku čekala identifikacija. Naknadno je javnost potresla vest da su u pitanju priznati umetnik Riste Velkov i njegov naslednik.

Istraga i privođenje vozača kamiona

Zbog izazivanja teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, policija je lišila slobode sedamdesetšestogodišnjeg vozača kamiona, državljanina Kosova i Metohije. Nadležne službe su na terenu izvršile uviđaj, a detaljna istraga će utvrditi sve okolnosti i tačan uzrok koji je doveo do ove nezapamćene tragedije.

