Olivije Krid, nekadašnji kreativni direktor čuvene parfemske kuće „Krid” i čovek koji stoji iza globalno popularnog parfema „Aventus”, preminuo je u 82. godini.

Vest o njegovoj smrti potvrdila je kompanija „Krid” na društvenim mrežama, navodeći da je reč o čoveku koji je ostavio dubok trag u svetu luksuznih mirisa. Informaciju je preneo i „Business of Fashion”.

Naslednik slavne parfemske porodice

Olivije Krid bio je šesta generacija porodice Krid. Kreativno vođstvo nad brendom preuzeo je sa ocem Džejmsom, nakon smrti svog dede Henrija.

Pod njegovim uticajem, ova parfemska kuća ušla je u novo poglavlje, a njeni mirisi postali su sinonim za luksuz, prepoznatljiv stil i zanatski pristup izradi parfema.

Najveći komercijalni uspeh vezuje se upravo za „Aventus”, parfem koji je Krid kreirao i koji je vremenom stekao kultni status među ljubiteljima luksuznih mirisa širom sveta.

