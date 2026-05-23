Britanska glumica Džoan Kolins 23. maja puni 93 godine, a i danas važi za jednu od najvećih diva svetske televizije. Publika je pamti kao moćnu, zavodljivu i nemilosrdnu Aleksis Karington iz kultne serije „Dinastija”, ženu koja je uvek imala savršenu frizuru, crveni karmin, skup nakit i odgovor za sve.

Ali život Džoan Kolins bio je mnogo dramatičniji od bilo kog scenarija u kojem je igrala.

Iza osmeha, glamura i raskošnih toaleta krila se žena koja je preživela poniženje, nasilje, strah, teške brakove, porodične lomove i javne udarce. U dokumentarcu i intervjuima koje je davala tokom godina, glumica je otvorila dušu i ispričala detalje o kojima je decenijama ćutala.

Otac ju je upozoravao: „Muškarci su grabežljivi”

Džoan je još kao veoma mlada devojka zakoračila u svet glume. Imala je samo 17 godina kada je počela da dobija uloge, lepa, ambiciozna i željna karijere.

Njen otac, koji je radio kao filmski agent, nije bio oduševljen njenom odlukom. Dobro je poznavao svet šoubiznisa i strahovao je da će njegova ćerka u njega ući prerano.

Džoan Kolins

- Završićeš do 23, a muškarci su tako grabežljivi - govorio joj je otac.

Te reči su se, nažalost, pokazale kao zlokobno upozorenje.

Džoan je kasnije priznala da je u tom periodu bila potpuno neiskusna, iako je formalno ulazila u svet odraslih.

- Imala sam 17 godina, ali mentalno sam bila kao da imam 12. Nismo imali seksualno obrazovanje - govorila je glumica.

Prvi muž joj je, kako tvrdi, uništio mladost

Džoan Kolins, Maksvel Rid

Posle uloge u filmu „I Believe in You”, Džoan je upoznala glumca Maksvela Rida. On je imao 31 godinu, ona samo 17. Ono što je za javnost moglo da izgleda kao početak romanse, za nju je bilo iskustvo koje joj je zauvek obeležilo život.

Kolins je kasnije ispričala da ju je Rid drogirao i silovao.

- On je imao 31 godinu, a ja sam bila 17-godišnja devica. Drogirao me dok smo bili u njegovoj kući i usred noći sam došla sebi. Probudila sam se u njegovoj dnevnoj sobi dok je imao intimni odnos sa mnom - ispričala je Džoan.

Zatim je dodala rečenicu koja najbolje pokazuje koliko se društvo promenilo, ali i koliko su žene nekada bile primorane da ćute.

Džoan Kolins

- Tih bi dana moja majka rekla da sam „iskorišćena”. Sada to zovemo silovanje na sastanku - rekla je glumica.

„Udala sam se jer me je bilo sramota”

Najpotresniji deo njene ispovesti jeste činjenica da se Džoan nakon toga udala za čoveka za kog tvrdi da ju je zlostavljao.

- Da nisam bila tako nevina po pitanju intimnih odnosa i toga kako bi stvari trebalo da budu, ne bih to učinila, ali imala sam jak osećaj krivice, pa sam to ipak učinila - rekla je Džoan.

Džoan Kolins

Njen medeni mesec, umesto početka srećnog života, bio je nastavak agonije.

- Medeni mesec je bio čisti fijasko. Spolja smo izgledali srećno, a zapravo sam bila jadna - priznala je glumica.

Njihov brak trajao je četiri godine. Džoan je kasnije tvrdila da je Rid pokušao da je iskoristi na još jeziviji način.

„Hteo je da me proda starijim muškarcima”

U svojoj ispovesti Džoan je otkrila da je njen prvi muž pokušao da je „proda” drugim muškarcima. Prema njenim rečima, nudio ju je bogatim starijim muškarcima, pa čak i jednom šeiku, za novac.

Kako je govorila, u jednom trenutku joj je rekao da bi jedan muškarac platio 10.000 funti da provede noć sa njom.

Džoan je to odbila.

Džoan Kolins

- Nikad, ni za milion godina - rekla je glumica.

Taj brak nije je samo emotivno uništio. Nakon razvoda morala je, kako se navodilo, da plaća bivšem suprugu 950 funti mesečno. Sama je govorila da ju je razvod koštao ogromnog novca, ali i mnogo više od toga — mladosti, mira i poverenja.

Holivud, žurke i nova razočaranja

Posle razvoda, Džoan je nastavila da gradi karijeru. Bila je lepa, talentovana i primećena, kretala se u društvu velikih zvezda, a među njenim prijateljicama bila je i Merlin Monro.

Ipak, ni glamur Holivuda nije joj doneo mir.

Godine 1963. udala se za Entonija Njulija, glumca, pevača i kompozitora, sa kojim je dobila dvoje dece, Taru i Aleksandera. Taj brak trajao je šest godina, ali će se i oko njega kasnije isplesti teške porodične priče.

Džoan Kolins, Entoni Nuli

Njihov sin Aleksander Njuli objavio je 2017. godine memoare „Unaccompanied Minor”, u kojima je izneo šokantne tvrdnje o svom ocu.

- Brak mojih roditelja uništile su njegove perverzije. Bio je pedofil - privlačila ga je mladost. U njegovoj uvrnutoj glavi nevinost je bila najbolji afrodizijak. To je bila njegova skrivena, vrlo opasna i destruktivna seksualna sklonost - napisao je Aleksander.

On je u memoarima tvrdio i da ga je otac stalno izlagao seksualnim sadržajima. Džoan Kolins i njena ćerka Tara demantovale su te navode.

Aleksander je u istoj knjizi imao teške reči i za majku, opisujući je kao hladnu, sebičnu i narcisoidnu.

Džoan Kolins je sa Entonijem Nulijem dobila dvoje dece, Taru i Aleksandera

- Moja majka nije bila monstrum, samo je bila narcisoidna. Ne pamtim da me ikada zagrlila kako bi iskazala ljubav - napisao je on.

Kao objašnjenje je naveo da je i Džoan odrasla u sredini u kojoj nije bilo mnogo prisnosti između roditelja i dece.

Treći brak, nesreća ćerke i bankrot

Nakon razvoda od Entonija Njulija, Džoan se udala za Rona Kasa. Sa njim je dobila ćerku Kejti, ali ni ovaj brak nije prošao bez drame.

Porodicu je pogodila velika nesreća kada je njihova ćerka teško povređena u saobraćajnoj nesreći. Kada se devojčica oporavila, Džoan je odlučila da stavi tačku i na taj brak. Kasnije je otkrila da je saznala da je porodica bankrotirala, što je bio još jedan veliki udarac.

Ron Kas i Džoan Kolins

Ni četvrti brak nije bio srećan. Udala se za skandinavskog pevača Petera Holma, ali je taj odnos, prema navodima, bio opterećen ljubomorom i brzo se završio.

Posle svega, pronašla je ljubav života

I kada se činilo da su iza nje samo propali brakovi i razočaranja, Džoan je 2000. godine upoznala Persija Gibsona, muškarca koji je od nje mlađi 32 godine.

- Bilo je vrtoglavo, bilo je fantastično i Persi i ja smo se ludo zaljubili. Napokon sam pronašla svoju pravu srodnu dušu. I moj muž zauvek - rekla je Kolins.

