Prvi snimak saobraćajne nesreće u kojoj je stradao Riste Velkov sa sinom

Jezivi detalji sinoćne tragedije na obilaznici oko Skoplja polako izlaze na videlo, dok javnost potresaju snimci borbe vatrogasaca sa vatrenom stihijom. U stravičnom udesu koji je odneo četiri života, potvrđena je pogibija poznatog baritona Rista Velkova i njegovog sina Adama.

Snimci vatrene stihije i uviđaj

Na društvenim mrežama i lokalnim portalima osvanuli su potresni kadrovi sa mesta nesreće, gde se vidi nadljudski napor spasilačkih ekipa da ugase požar koji je buknuo odmah nakon sudara. Istražni organi su na terenu proveli čitavu noć, a prema prvim zvaničnim informacijama, fatalni kontakt dva vozila dogodio se oko pola sata pre ponoći.

Uzrok nesreće

Nezvanični izvori iz istrage ukazuju na to da je glavni krivac za ovu nesreću sedamdesetšestogodišnji vozač kamiona sa kosovskim tablicama. Sumnja se da je usled iscrpljenosti i umora nakratko izgubio svest, što je dovelo do toga da teško teretno vozilo nekontrolisano pređe u suprotnu traku.

Sistem video-nadzora "Safe City" zabeležio je trenutak pre direktnog sudara sa automobilom marke BMWskopskih oznaka, u kojem su se nalazili nastradali.

Riste Velkov, makedonski operski pevač

Smrt u plamenu bez šanse za spas

Silina frontalnog udara bila je tolika da je putničko vozilo planulo u sekundi. Zbog brzine kojom se vatra proširila, niko od četvorice putnika nije imao priliku da napusti automobil. Nažalost, vatrogasci su nakon gašenja požara mogli samo da konstatuju smrt svih osoba koje su se nalazile u potpuno uništenom vozilu. Pored oca i sina, u automobilu su stradala još dva mladića čiji su identiteti potvrdili zvanični izvori.

Ko je Riste Velkov?

Velkov je rođen 1975. godine u Skoplju. Srednje muzičko obrazovanje završio je u školi "Ilija Nikolovski - Luj" 1994. godine, u klasi profesorke Marije Nikolovske. Diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti pri Univerzitetu "Sveti Kiril i Metodij"1999. godine, u klasi profesorke Milke Eftimove. Magistrirao je sa najvišom ocenom 2011. godine na istom fakultetu, u klasi profesorke Biljane Jovanovske Jakimovske.

Svoje vokalno umeće gradio je kod makedonskog tenora Goge Trajanova, a usavršavanje je nastavio kod dramskog tenora Stojana Stojanova Gančeva iz Zagreba, kao i kod poznatih italijanskih vokalnih pedagoga Antonija Bojera i Mirele Paruto, te svetski poznatog rumunskog baritona Nikolaja Herlee. Od 2001. do 2017. godine specijalizovao je repertoar u privatnom studiju bugarskog baritona Stojana Popova u Sofiji.

Operski pevač Riste Velkov poginuo u saobraćajnoj nesreći sa sinom

Karijera i scenski nastupi

Debi na sceni Dramskog teatra imao je 1996. godine, još kao student, u predstavi "Amadeus". Dve godine kasnije prvi put je nastupio na festivalu "Majske operske večeri" ulogom Marula u operi "Rigoleto". Godine 2009. nastupio je na matičnoj sceni Makedonske opere i baleta u naslovnoj ulozi u operi "Nabuko".

Velkov je gostovao u Japanu, Srbiji, Rumuniji, Turskoj i Bugarskoj, a bio je redovan učesnik najznačajnijih domaćih festivala: "Ohridsko leto", "Skopsko leto", "Štipsko leto", "Jesenske muzičke svečanosti", "Interfest" u Bitolju i drugih.

Nezaboravne uloge

Tokom karijere ostvario je više od 15 glavnih baritonskih uloga, među kojima se izdvajaju: Nabuko ("Nabuko"), Rigoleto ("Rigoleto"), Magbet ("Magbet"), Grof Luna ("Trubadur"), Žorž Žermon ("Travijata"), Don Karlo di Vargas ("Moć sudbine"), Amonasro ("Aida"), Ecio ("Atila"), Enriko ("Lučija od Lamermura"), Belkore ("Ljubavni napitak"), Eskamiljo ("Karmen"), Valentin ("Faust"), Šonar ("Boemi"), Alfio ("Kavalerija rustikana"), Silvio ("Pajači"), Otac Peter ("Ivica i Marica"), Sigizmund ("Ivan Susanjin"), Ognen ("Car Samuil"), Vangel ("Ilinden").

