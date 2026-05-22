Epidemija kriminala zavladala je Londonom, a mnogi građani zahtevaju strože zakone jer se više ne osećaju bezbedno na ulicama engleske prestonice. Talas nezadovoljstva zahvatio je i imućnije slojeve društva, a među njima je i tridesetsedmogodišnja zvezda grupe "The Saturdays", Rošel Hjums (Rochelle Humes), koja je javno kritikovala trenutno stanje "bezakonja", prenosi Dejli mejl (Daily Mail).

Strah od nošenja luksuznih predmeta

"Više ne možete nositi Roleks u Londonu", nostalgično je izjavila Rošel, dodajući da je danas postalo zastrašujuće posedovati bilo šta lepo. Svoje strahove povodom stope kriminala otkrila je u okviru svog popularnog podkasta "Ladies Who Launch". Interesantno je da su ove izjave usledile nakon što je pevačica viđena sa nakitom čija vrednost premašuje 400 hiljada funti.

Rošel je poznata po tome što voli da deli fotografije svoje bogate kolekcije dragocenosti. Tokom nedavnog boravka u Majamiju, gde je bila u društvu supruga Marvina Hjumsa i sestre Sofi Pajper, pokazala je skupocene "Cartier" narukvice, sat marke Bulgari serpenti tubogas (Bvlgari Serpenti Tubogas), kao i svoj verennički prsten vredan 300.000 funti (oko 347 hiljada evra).

Takođe, pevačica je često viđena u dizajnerskoj garderobi i sa Šanel torbicama, pa nije tajna da uživa u luksuznom načinu života koji je sada, prema njenim rečima, postao rizičan u matičnom gradu.

Zabrinjavajuća statistika krađa u prestonici

Kriminal u Londonu je u stalnom porastu, a posebno su učestale krađe mobilnih telefona. Prema podacima britanskih medija, samo tokom 2025. godine u glavnom gradu ukradeno je na desetine hiljada uređaja, što znači da jedan telefon nestane na svakih devet minuta. U protekle četiri godine prijavljeno je preko 224.000 ovakvih krađa.

Brutalne pljačke luksuznih prodavnica

Pored džeparenja na ulicama, London se poslednjih meseci bori i sa organizovanim bandama koje izvode filmske pljačke prestižnih radnji kao što su Roleks, Iv Sen Loran (Yves Saint Laurent) i brojne juvelirnice. Kriminalci koriste teške maljeve, ukradene automobile i motocikle kako bi probili izloge, munjevito uzeli dragocenosti i pobegli sa lica mesta.

