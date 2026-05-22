Slušaj vest

Rodžer Federer i njegova supruga Mirka upoznali su se još 2000. godine na Olimpijskim igrama u Sidneju, gde su oboje predstavljali Švajcarsku u tenisu. Venčali su se 2009. godine, a iste godine dobili su prvi par blizanaca - ćerke Milu Rouz i Šarlin Rivu. Pet godina kasnije stigao je još jedan neverovatan trenutak za porodicu: Mirka je rodila i drugi par identičnih blizanaca, sinove Lea i Lenija.

Danas Federer često govori da mu je upravo porodica najveći prioritet.

U intervjuima tokom 2024. godine otkrio je da uopšte ne žali zbog odlaska u penziju i da prvi put posle mnogo godina ima priliku da sa decom provodi "normalno vreme", bez stalnih putovanja i turnira.

"Osećam da je ovo veoma važan period da budem uz njih, da ih usmeravam i podržavam, ali i da im dam slobodu da sami pronađu svoj put", rekao je Federer.

Nikada nije terao decu da igraju tenis

Iako bi mnogi očekivali da će deca jednog od najboljih tenisera u istoriji automatski krenuti očevim stopama, nekada najbolji teniser sveta kaže da nikada nije želeo da vrši pritisak.

"Deca igraju tenis, skijamo zajedno, učimo golf, čak smo probali i ronjenje. Ali devojčice nikada nisu bile posebno zainteresovane za tenis i iskreno, bilo mi je drago zbog toga", priznao je kroz osmeh.

Ipak, situacija se polako menja kada su u pitanju njegovi sinovi.

Mirka sa decom Foto: William WEST / AFP / Profimedia

"Dečaci obožavaju fudbal. Leo sada počinje ozbiljnije da se interesuje za tenis, dok je Leni mnogo kreativniji tip. Voli crtanje i čitanje", ispričao je Federer.

Ćerke odrasle uz najveće teniske turnire

Mila i Šarlin rođene su 23. jula 2009. godine, a Federer je tada njihov dolazak opisao kao "najlepši dan u životu". Zanimljivo je da su on i Mirka dugo skrivali činjenicu da čekaju bliznakinje.

"Morao sam da pazim šta govorim u intervjuima da slučajno ne otkrijem da stižu dve bebe", prisetio se kasnije.

Mirka sa decom Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Njegove ćerke godinama su bile redovne na tribinama najvećih turnira, uključujući i Vimbldon, gde su bodrile oca tokom istorijskih pobeda.

Danas, međutim, njihov život izgleda potpuno drugačije. Federer više ne juri između treninga i aerodroma, već vodi ćerke na koncerte i pomaže im oko školskih obaveza.

Porodica je zajedno gledala nastupe velikih muzičkih zvezda poput Brusa Springstina, Eltona Džona i Tejlor Svift.

Mirka i Rodžer sa ćerkom Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Dolazak sinova promenio karijeru

Kada su 2014. godine stigli Leo i Leni, Federer priznaje da mu se život potpuno promenio.

"Putovati po svetu sa četvoro male dece bilo je mnogo teže nego što ljudi misle. Od nekoga ko dominira tenisom postao sam izazivač i zapravo mi se dopala ta nova uloga", rekao je Federer.

Njegovi sinovi često su privlačili pažnju tokom mečeva, posebno na Vimbldonu 2017. godine kada je Federer osvojio svoju osmu titulu.

Rodžer Federer i Mirka Federer Foto: Instagram

"Pogledao sam ka tribinama i video svoju decu. Tada me je sve pogodilo emotivno. Shvatio sam koliko je taj trenutak poseban", prisetio se legendarni teniser.

Danas Rodžer Federer živi mnogo mirnije nego tokom profesionalne karijere. Umesto svakodnevnih treninga i putovanja, fokusiran je na porodicu, zajednička putovanja i hobije. I dalje je jedno od najvećih sportskih imena na svetu, ali ono što mu danas najviše prija jeste činjenica da može da bude prisutan u odrastanju svoje dece.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Federer izazvao Đokovića, pa priznao poraz