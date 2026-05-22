Ove 2026. godine obeležavamo tačno četiri decenije od objavljivanja legendarnog albuma“Distorzija” grupe Električni orgazam. Reč je o ostvarenju kojim su Električni orgazam postali popularni širom nekadašnje Jugoslavije kao bend kakvog danas poznajemo, sa repertoarom punim nezaboravnih rokenrol hitova.

Ispostavilo se da je baš ovo izdanje – nazvano “Distorzija” po efektu koji moćno izobličava zvuk rok gitare – jedno od onih posebno važnih u domaćoj rok muzici, zato što je na superioran način otvorilo vrata najšire javnosti za moderne rokerske tendencije. Kada se ploča 1986. pojavila u izdanju Jugotona, sve je iznenadila svojim pevljivim numerama, neodoljivim refrenima, besprekornim scenskim glamurom benda Električni orgazam i, istovremeno, dubokom utemeljenošću u rokenrol tradiciji. Na neki način, ona je uspešno nadoknadila jednu stranicu istorije koju do tada na ovim prostorima nismo u punoj meri proživeli kroz autorski zvuk, rekonstruišući period naivnog oduševljenja rokenrola šezdesetih, ali na apsolutno savremen način.

Foto: Stanislav Milojković

Električni orgazam su na ploči “Distorzija” činili: Srđan Gojković Gile – gitara, glavni vokal; Zoran Radomirović, Švaba – bas-gitara; Goran Čavajda Čavke – bubnjevi; Branislav Petrović Banana – gitara. Ovo je bila postava koja je od tog trenutka proslavila ovu grupu i učinila je velikom koncertnom i komercijalnom rok atrakcijom u budućnosti.

Početna tačka njihove najveće slave bio je upravo album “Distorzija”. Hitovi kao što su “Ne postojim”, “Ja sam težak kao konj”, “Debela devojka” i “Svaka nova noć” vrteli su se besomučno na radio-stanicama širom SFRJ, upisujući se među one drage uspomene koje obeležavaju period 1980-ih u našim krajevima, za sve koji su u to doba odrastali, ali i za svaku narednu generaciju koja je ovu muziku iznova otkrivala.

Foto: Brajan Branislav Rašić

Električni orgazam su albumom “Distorzija” otvorili novu fazu u svojoj karijeri – nakon perioda panka i novog talasa – koja će ih sa sledećim pločama dovesti do pozicije jedne od najomiljenijih jugoslovenskih rok grupa. Ovom izložbom želeli smo da ovekovečimo upravo taj momenat kada su Električni orgazam postali svima poznati, ali i razdoblje kojim je otpočelo modernizovanje naše rokenrol scene i njeno oblikovanje u kvalitetan mejnstrim – uz pojačanu prijemčivost za najšire krugove obožavalaca – u čemu je upravo ovaj bend odigrao jednu od presudnih uloga.

Karijera Električnog orgazma, koja traje preko 45 godina, prvi put se na izložbi “ELEKTRIČNI ORGAZAM – SVAKI NOVI DAN” prikazuje na ovaj način. Pred nama je vizuelna povest o jednom od naših najdugovečnijih i najznačajnijih rok sastava. Možemo iz prve ruke da vidimo naše heroje u raznim životnim situacijama, na sceni ili mimo nje, na snimanjima za omot ili video spot, te u neizbežnoj koncertnoj akciji. Dom omladine Beograda ima poseban odnos sa ovom grupom, koja mu se uvek vraćala, te je kao institucija jednom prilikom bio i njihov izdavač („To što vidiš, to i jeste“, 2010). Ovih dana zajedno pozdravljamo i njihov najnoviji album „U magli sjaj“ (Croatia Records), koji predstavlja povratak sličnom zvuku, lansiranom upravo na „Distorziji“. Sve je to danas istorija i te kako vredna ozbiljne rekapitulacije.

Foto: Aleksandar Kujučev

Naši izuzetni fotografi-umetnici – Brajan Branislav Rašić, Goranka Matić, Aleksandar Kujučev i Stanislav Milojković, svojim autentičnim doprinosima presudno su pomogli da se ispriča jedna od najvažnijih rokenrol storija Beograda, Srbije i regiona koji je činio nekadašnju SFRJ, ne ostajući pritom isključivo u prošlosti, već prateći ovaj jedinstveni bend tokom svih narednih decenija – sve do danas – u njegovim fantastičnim stvaralačkim dogodovštinama. Posebnu zahvalnost dugujemo v.d. direktorki Doma omladine Beograda, gospođi Vanji Vulević, na konstantnoj podršci i nesebičnom trudu da se ova izložba realizuje u punom formatu.

Foto: Zorica Kojić i Dragan Ambrozić

Mnoge od fotografija koje će se videti na izložbi “ELEKTRIČNI ORGAZAM – SVAKI NOVI DAN” predstavljaju se ovde premijerno publici u Kalemegdanskom parku, na veliku radost njihovih autora i obožavalaca.

