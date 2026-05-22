Najpoznatija živa Barbika na svetu otkrila je ekstremne mere koje je preduzela kako bi ličila na lutku. Gabrijela Jirackova, koja na internetu koristi ime Lolo Pink, je pevačica koja se prvi put podvrgnuta plastičnoj hirurgiji kada je imala 17 godina.

Danas 25-godišnja Lolo sebe naziva „Prva češka Barbika” i kaže da je ličila na ovu kultnu igračku i pre nego što je otišla na operaciju. Na prvu operaciju grudi otišla je kad je imala samo 17 godina. Kaže da je uštedela novac koji je zaradila pevajući. Navodi kako se često susreće s negativnim komentarima na društvenim mrežama, ali da ljude koji je vređaju blokira i nastavi dalje sa svojim životom.

- Zapravo, stavila bih silikone u grudi čak i ranije, sa 16 godina. Međutim, sudbina je to nije htela i razvila sam infekciju bubrega neposredno pre operacije. Verujem da je to tako moralo da bude - kaže Gabrijela.

- Ranije sam bila poznata samo kao pevačica. Mediji su me počeli nazivati prvom češkom Barbikom kada sam imala oko 17 godina, a to je bilo pre nego što sam imala svoju prvu operaciju. Imala sam prirodno lepe, velike, čvrste grudi, simetrično lice, mali nos, velike plave oči i dugu plavu kosu, nastavlja Lolo svoju priču i dodaje:

- Ljudi su automatski pretpostavili da sam sigurno prošla kroz brojne operacije i izmene da bih izgledala tako. Međutim, nisam imala nijednu! Rođena sam kao Barbika!”

Lolo redovno podvrgava svoje telo manjim, neinvazivnim procedurama, kao što su suptilni fileri hijaluronske kiseline na vilici, bradi, usnama i jagodicama. Potrošila je hiljada evra kako bi što više ličila na Barbi.

Takođe, koristi botoks u područja sa izrazima, kao što su čelo, glabela i borice oko očiju.

Među invazivnijim procedurama, imala je liposukciju oblikovanja na stomaku, unutrašnjim butinama i leđima.

- Ljudi me vređaju jer sam predivna i uspešna. To su frustrirane i nesrećne osobe - kaže Barbi.

Rekla je da joj je ovo pomoglo da se oslobodi „upornog poslednjeg kilograma” koji nije mogao da se eliminiše zbog hormonske terapije za štitnu žlezdu.

- Takođe sam imala manju korekciju nosa i trajni tretman za usne koji se zove lip lift. Sve ove procedure obavio je moj najbolji plastični hirurg, dr Jan Mraz, uključujući i moju poslednju operaciju grudi, koja nije imala za cilj dalje povećanje, već učvršćivanje i postizanje savršeno okruglog oblika, kaže Lolo.

Zbog Gabrijelinih muzičkih i drugih projekata, nema toliko vremena za sve plastične operacije koje bi želela da uradi.

Međutim, razmišlja o tome da uradi operaciju gornjih kapaka, jer smatra da su joj kapci oduvek bili „malo opušteni” još od puberteta.

- Kao devojčica maštala sam kako ću jednog dana postati princeza, one uvek imaju srećan život - kaže Gabrijela.

Možda će iznenaditi ljude kada čuju da je Lolo uvek volela svoje telo i otvoreno priznala da je bila svesna svoje prirodne lepote. Na početku nije imala plan da toliko toga menja, ali su se stvari vremenom promenile.

Postala je intrigirana idejom da svoje telo tretira kao jedno od svojih umetničkih dela. Objasnila je: „Postalo je umetničko delo koje mogu da razvijam, poboljšavam i ukrašavam tokom svog života."

- U svojoj muzičkoj karijeri, kao i svaki pevač ili umetnik, bila sam frustrirana činjenicom da nakon što pesma, fotografija ili video budu objavljeni, kreator gubi mogućnost da na tome dalje radi i čini ga boljim. Međutim, moje telo je projekat za ceo život i nastavlja da se razvija na neki način. Ja sam ta koja ga razvija – i to je ono što me uzbuđuje i raduje, kaže Gabrijela i zaključuje:

- Slično kao što je Da Vinči prepravljao svoju Monu Lizu do savršenstva, tako i ja pristupam svom telu na isti način.

(Kurir.rs/ Daily Star)

