Donald Tramp Mlađi i njegova verenica Betina Anderson navodno su već izgovorili sudbonosno "da" na privatnoj ceremoniji na Floridi, nekoliko dana pre velikog slavlja koje bi ovog vikenda trebalo da se održi na Bahamima.

Kako prenosi magazin People pozivajući se na dokumenta o sklapanju braka, Donald Mlađi (48) i Betina (39) venčali su se 21. maja u domu Betinine sestre bliznakinje Kristine Anderson Mekferson u West Palm Beachu. U dokumentima se navodno nalaze potpisi oboje supružnika, čime je potvrđeno da je brak zvanično sklopljen.

Ceremoniju je vodio Betinin zet Bredli Mekferson, advokat za nekretnine, ali zasad nije poznato ko je sve prisustvovao intimnom slavlju.

TMZ piše i kako Betina nakon venčanja navodno neće uzeti prezime Tramp.

Par je veridbu objavio tokom božićnog događaja u Beloj kući 15. decembra 2025. godine, a tada ih je javnosti predstavio američki predsednik Donald Tramp.

Iako se očekivao na velikoj svadbenoj proslavi na Bahamima, predsednik je poručio kako zbog državničkih obaveza verovatno neće moći da prisustvuje.

"Iako sam jako želeo da budem sa svojim sinom Donom Mlađim i najnovijom članicom porodice Tramp, njegovom budućom suprugom Betinom, okolnosti vezane za državne obaveze i moja ljubav prema Sjedinjenim Američkim Državama mi to ne dozvoljavaju", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Donald Tramp Mlađi iza sebe već ima jedan brak s Vanesom Tramp, s kojom ima petoro dece, dok je Betini Anderson ovo prvi brak.

