Slušaj vest

Društvenim mrežama kruži dramatičan snimak na kom se vidi kako svetski poznati pevač Riki Martinpanično napušta binu tokom incidenta koji je nastao usled bacanja suzavca na njegovom koncertu u Podgorici.

Riki Martin je, podsetimo, održao koncert na Trgu nezavisnosti u Podgorici povodom Dana nezavisnosti Crne Gore, ali je njegov nastup nakratko prekinut usled incidenta koji se odigrao u publici.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama može se videti kako je u jednom trenutku među publikom zavladala opšta panika, te je deo publike počeo da vrišti i da se u panici kreće ka izlazima.

Kako se može videti na snimcima koji kruže mrežama, u jednom trenutku je među posetiocima zavladala opšta panika, deo publike počeo je da vrišti i da se u strahu kreće ka izlazima, dok je Riki Martin, vidno uznemiren, napustio binu u potrazi za skloništem.

Oglasila se policija zbog incidenta

Povodom incidenta koji se odigrao pre dve noći u Podgorici, oglasila se i crnogorska policija, a Milan Delić, načelnik OKC-a, izneo je zvanične detalje.

U galeriji pogledajte fotografije Rikija Martina:

1/5 Vidi galeriju Riki Martin Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, George Napolitano / SplashNews.com / Splash / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Sinoć oko 23 časa u blizini bine je aktiviran ručni suzavac zbog čega je došlo do kraće panike među građanima. Koncert je ubrzo nastavljen. Službenici sektora kriminalističke policije su fotografisali i izuzeli deo navedenog suzavca koji je pronađen u blizini bine. Osoba koja je bacila suzavac brzo će biti pronađena", rekao je.

Video: Publika peva Senidi "Behute"