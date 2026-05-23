Riki Martin u panici beži s bine i traži sklonište: Isplivao snimak haosa u Podgorici nakon što je bačen suzavac (VIDEO)
Društvenim mrežama kruži dramatičan snimak na kom se vidi kako svetski poznati pevač Riki Martinpanično napušta binu tokom incidenta koji je nastao usled bacanja suzavca na njegovom koncertu u Podgorici.
Riki Martin je, podsetimo, održao koncert na Trgu nezavisnosti u Podgorici povodom Dana nezavisnosti Crne Gore, ali je njegov nastup nakratko prekinut usled incidenta koji se odigrao u publici.
Na snimcima koji kruže društvenim mrežama može se videti kako je u jednom trenutku među publikom zavladala opšta panika, te je deo publike počeo da vrišti i da se u panici kreće ka izlazima.
Oglasila se policija zbog incidenta
Povodom incidenta koji se odigrao pre dve noći u Podgorici, oglasila se i crnogorska policija, a Milan Delić, načelnik OKC-a, izneo je zvanične detalje.
"Sinoć oko 23 časa u blizini bine je aktiviran ručni suzavac zbog čega je došlo do kraće panike među građanima. Koncert je ubrzo nastavljen. Službenici sektora kriminalističke policije su fotografisali i izuzeli deo navedenog suzavca koji je pronađen u blizini bine. Osoba koja je bacila suzavac brzo će biti pronađena", rekao je.
