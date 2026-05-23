"Rekonstrukcija pradedine kuće" Naš glumac objavio snimak s porodičnog imanja: Uzeo mašine u ruke i pokazao kako radi najteže poslove (FOTO)
Glumac Milan Bosiljčić (44) je na Instagramu objavio snimak s porodičnog imanja, gde je odlučio da rekonstruiše pradedinu kuću, a pratiocima je pokazao kako teku radovi.
Bosiljčić se ne libi nijednog posla, te je tako sam učestvovao u sabijanju tucanika kako bi pripremio podlogu za temelj.
U galeriji pogledajte kako Milan Bosiljčić rekonstruiše pradedinu kuću:
"Treća faza: Kopanje temelja. Rekonstrukcija pradedine kuće, projekat 'Ćirova kuća'", napisao je glumac u opisu snimaka na kojima se vidi kako izgleda proces.
Ima svoje šljivike i proizvodi rakiju
Podsetimo, Milan Bosiljčić godinama uspešno vodi porodičan biznis, on ima šljivike od kojih pravi domaću rakiju, a nedavno je zasadio nove stabljike i pohvalio se.
- Preci iz Užica su se time bavili još pre 820 godina. Imali su svoje utvrđenje, tako je i nastao zamak na tom mestu kao omaž našim precima. Brat iz Amerike je imao želju da mesto naših predaka oplemenimo, a meni je prepustio da taj posao vodim, jer on nije toliko često u Srbiji. Rado sam to preuzeo na sebe i rakija koju mi pravimo proizvodi se preko 20 godina. Od rakije proizvodimo samo šljivovicu koja se čuva po posebnoj recepturi i u buradima. Sada je već postala premium brend, dobila je i nagradu - rekao je jednom prilikom glumac za "Super TV", prenosi Blic.
Video: Milan Bosiljčić napravio žurku pored bazena za rođendan