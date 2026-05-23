U javnosti se pojavio snimak s policijske kamere koji prikazuje trenutak hapšenja pevačice Britni Spirs zbog sumnje da je vozila pod dejstvom alkohola. Video je odmah izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama, a posebno je odjeknulo pitanje koje je pevačica postavila policajcima dok su joj stavljali lisice.

Prema navodima američkih medija, saobraćajna policija u Kaliforniji zaustavila je Britni Spirs nakon što su primetili da automobilom prelazi iz trake u traku na autoputu Ju-Es 101. Policija tvrdi da nije odmah reagovala na signal za zaustavljanje, već tek nakon nekoliko sekundi.

Kad je spustila prozor automobila, policajci su navodno osetili miris alkohola. Nakon toga usledila je rasprava koja je trajala nekoliko minuta, jer pevačica nije želela da izađe iz vozila. Rekla je da joj se ne dopada što mora da izađe zbog gustog saobraćaja, a zatim pokušala da smiri situaciju neobičnom ponudom.

"Skuvaću vam nešto, lazanje ili šta god želite. Imam i bazen", rekla je policajcima, tvrdeći da je potpuno sposobna za vožnju.

Kada je konačno izašla iz automobila, prema policijskom izveštaju, delovala je nestabilno, a govor joj je bio ubrzan i nerazgovetan.Policajci su naveli i da je tokom razgovora naglo menjala raspoloženje, kao i da je u pojedinim trenucima govorila britanskim naglaskom.

Dok su joj stavljali lisice, Britni je zabrinuto upitala: "Čekajte, jeste li mi uzeli telefon?" Policajac joj je odgovorio da joj je mobilni i dalje u torbi.

Pevačica je policiji rekla da je nekoliko sati ranije popila jednu mimozu i da se ne oseća pijano. U jednom trenutku navodno je izjavila: "Mogla bih da popijem četiri flaše vina i da i dalje pazim na vas. Ja sam anđeo."

Tokom pretresa automobila pronađena je bočica leka Adderall, koji se koristi za ADHD, ali nije glasila na njeno ime. U vozilu je pronađena i čaša za vino koja se nalazila na prednjem sedištu.

Alkotest je pokazao nivo alkohola ispod zakonske granice u Kaliforniji, ali je Britni ipak odvedena na dodatna testiranja. Sledećeg jutra puštena je iz pritvora, dok je njen predstavnik čitav incident opisao kao veoma neprijatan i neoprostiv.

Kasnije se dobrovoljno prijavila na rehabilitaciju, a nedavno je priznala krivicu za nesavesnu vožnju. Osuđena je na uslovnu kaznu u trajanju od godinu dana i tako izbegla zatvorsku kaznu.

Ovo nije prvi put da se ime Britni Spirs povezuje sa problematičnom vožnjom. Još prošle godine internetom se proširio snimak žene za koju su mnogi tvrdili da je pevačica i koja je navodno umalo udarila pešaka ispred restorana u Tausand Ouksu. Britni je tada tvrdila da se ne radi o njoj, već o osobi koja neverovatno liči na nju.

