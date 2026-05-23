Glumac Slaviša Čurović (49) dobio je niz uvreda i pretnji na Fejsbuk profilu nakon što je otvoreno govorio da je bio protiv referenduma 21. maja 2006. godine i nezavisnosti Crne Gore.

Čurović je ranije istakao da je razočaran zbog mnogih kolega koji su 2006. godine bili za odvajanje Crne Gore od Srbije, a sada glume u mnogim srpskim serijama.

Foto: Nikola Ristić RTS

- Sada će znam posle ove emisije odmah povici iz Crne Gore: "Evo ovo". Pa evo. Šta je bolje Crnoj Gori od toga što smo se odvojili 2006. godine? Ja sam bio protiv toga. Bio sam tada na tom mitingu za zajedničku državu. Vodio sam taj miting i svaki koji je bio za ostanak zajedničke države dok mi je žena sedela trudna u iznajmljenom stanu u Beogradu. To je vrlo jednostavno. Srpstvo se ne naplaćuje. Nema to da mi neko plati da ja to vodim - počeo je priču Čurović kod Ljiljane Smajlović i dodao:

Slaviša Čurović u seriji Tvrđava Foto: Aleksandar Letić / Promo

- Ovi koji su bili plaćeni i vodili miting da se Srbija i Crna Gora odvoje, koji su rekli da je moj glavni grad negde tamo daleko, oni isti evo ih sada u Beogradu u svim serijama. Pa što si se onda odvajao?

Sada je reagovao na društvenim mrežama ističući da dobija stravične poruke i pretnje.

Onima koji bi da ga "vešaju", "ubijaju" i slično, poručuje da je "Slaviša Novaka Čurović na Birou rada i u CG i u Srbiji. Nezaposlen".

Ističe da nikada jedan evro nije uzeo a da ga, kako navodi, nije debelo zaradio snimajući serije i filmove sa drugovima.

"I radeći u boksu odakle su me vaši dukljanoidi u Srbiji izbacili. Bivši monigreni, dukljani, sadašnji vlasnici istine u sportskim medijima baš ovde u Beogradu. Vaši, oni koji se busaju u srpska prsa sad. Štedeo sam od svog rada i nisam gladan i ne kukam. Radim i idem dalje, sa drugovima. One evre koje sam zaradio delio sam sa svakim svojim. To svako zna, ko me zna. Ničiji uzeo nisam", tvrdi Čurović.

Čurović navodi i da nikada nije dao na sebe, dostojanstvo, na svoje ime i prezime.

"Svi vi, koji mi napadate porodicu, dobro znajte, da sam Novakov sin, Slavkov brat, Milivojev unuk, Novaka Ašanina praunuk, Jovana Kršikape čukununuk, Dragića Čurovića koga su komadali Turci u Tušini isto čuknunuk. Nešto imam od toga u sebi, pa računajte sa tim. Kukavice! Ima nas, nešto oko 17-oro braće i Pejovića i Petrovića i Čurovića. Tu smo", napisao je i dodao:

"Pa dođite. Svuda idem sam ili sa braćom i prijateljima. Da mi date to što ste naumili… Ako vam basta. Spreman sam. Oduvek", nastavio je.

Nikada, kaže, nijednu reč ni gest nije napravio protiv bilo koje nacije i naroda u SFRJ.

"Niti ću. Jer su mi drugovi i kumovi svih vera i nacija, koje sve volim", navodi Ćurović i ističe:

"A svoju srpsku najviše".

Poručuje da je bio za SCG i biće vazda.

"Rekao sam NE 2006. i rekao bih ga i sada. Po cenu svega, koju sam platio", poručio je Ćurović.

Video: Svetozar Cvetković i Slaviša Čurović o filmu "Ruski konzul"