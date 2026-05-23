Kao bomba je odjeknula vest da je mis Venecuele Andreu del Val u hotelskoj sobi u Kanu pretukao njen stilista, šminker i dizajner Đovani Laguna.

Uznemirujući snimak krvave manekenke je obišao svet brzinom munje, a Đovani je ubrzo priveden. Laguna je pušten iz pritvora i odmah je iskoristio priliku da se oglasi na mrežama i iznese svoju stranu priče o tome šta se dešavalo u hotelskoj sobi u kojoj je nastao jezivi video.

Đovani Laguna je insistirao da nikada nije fizički napao Andreu del Val i tvrdio da je situacija izmanipulisana kako bi se narušio njegov ugled, kao i da su povrede manekenke bile slučajne i nastale tokom borbe oko njenog mobilnog telefona.

"Ovde sam da vam kažem istinu, iz mesta ljubavi, poštovanja prema ženama i poštovanja prema sebi, svojoj porodici i prijateljima", rekao je Laguna u video izjavi objavljenoj na internetu.

"Kada je izašla iz sobe, izašla je snimajući me telefonom, govoreći mi i preteći da će učiniti sve kako bi ceo svet video kakva sam osoba. Nikada je nisam udario. Nikada joj nisam uradio to što ima ovde. Znao sam da je ona u sobi i pričao sam glasno da bi čula sve što sam znao; ni u jednom trenutku nisam pričao loše o njoj. Kada izađe iz sobe, izlazi snimajući me telefonom i preteći mi.

Kada sam joj uzeo telefon, sapleo sam se o ovo svetlo, i baš ova dva dela koja vidite ovde - jer je ovo metalno. Kada sam krenuo prema njoj, to joj je otišlo pravo u lice. Ta dva metalna dela su napravila te povrede", rekao je Laguna i dodao:

"Tada sam se sapleo o metalno svetlo i lampa joj je udarila lice. Nastavio sam da se otimam za telefon i tada sam video da ima krv na licu. Da, pokušao sam da uništim telefon kako ne bi objavila te poruke i snimke. Kada sam pokušao to da uradim, ona me je udarila telefonom, grizla me i šutirala. Nikada je nisam ni prstom dotakao.

"Kunem vam se, ja, Đovani Laguna, nisam uradio apsolutno ništa od onoga za šta me optužuju. Zato sam na slobodi, zahvaljujući vlastima ovde u Francuskoj, vlastima u Kanu, svom advokatu, sudiji i svima koji su saslušali moju stranu priče".

