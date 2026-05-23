Penelope Kruz nalazi se u Kanu, gde je predstavila epsku priču "La bola negra", tokom čijeg snimanja je dobila i bolnu dijagnozu lekara.

Na konferenciji za medije otkrila je da su je tokom rada na ovom ostvarenju lekari upozorili na moguću moždanu aneurizmu, ali joj nije padalo na pamet da napusti snimanje.

Oskarovka koja igra kabare pevačicu, objasnila je su joj doktori to saopštili uoči snimanja scena gde njen lik nastupa pred vojnicima.

"Dok sam stavljala periku spremajući se da izađem, rekli su mi: 'Izgleda da imate aneurizmu'. Mislila sam da ću umreti. To je bio potpuno nadrealan, prelomni trenutak..." Narednog dana dozvolili su joj da nastavi posao, ali tek pošto je utvrđeno da može da peva i igra.

Snimak od sinoć, na kojem se vidi kako napušta noćni klub okružena telohraniteljima, dok je asistentkinja (prijateljica ili članica filmske ekipe) drži za ruku i za struk, zabrinuo je deo javnosti.

Dok se jedni pitaju da li je sa Penelope Kruz sve u redu i ima li zdravstvenih problema, drugi tvrde da joj je trebala pomoć zbog visokih štikli, a najviše je onih koji smatraju da je, naprosto, bila zaslepljena blicevima koji su sevali sa svih strana dok su joj se kamermani i fotografi bukvalno unosili u lice.

"Zar ne može da hoda sama?","Reporteri su stvarno postali pravi teroristi", "Da li je bolesna? Izleda kao da je vode u hitnu", "Možda se malo zanela dok je proslavljala veliki uspeh", "Zar je stvarno neophodno toliko obezbeđenje?"...

