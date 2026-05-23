Slušaj vest

Džesi Džej (38) je objavila da je pobedila rak, 11 meseci nakon dijagnoze i operacije. Srećnu vest podelila je u četvrtak na Instagramu, nakon redovnog godišnjeg pregleda.

Pevačica je objavila video snimljen u bolnici uoči pregleda. "Vratila sam se na godišnji pregled. Iskreno, umirala sam od straha, neću da vas lažem. Rekli su mi da nema kontrasta, ali mislim da ga ipak ima, sudeći po ovome", rekla je u videu pokazujući ruku. "Moram na magnetnu rezonancu. Praviću se da nisam klaustrofobična."

U galeriji pogledajte kako je Džesi Džej izgledala nakon operacije raka dojke:

Džesi Džej nakon operacije raka dojke Foto: Printscreen/ Instagram/ jessiej

"Plakala sam satima, a onda odahnula"

"Ako nikad niste bili na magnetnoj rezonanci dojke, morate da ležite na stomaku, s rukama ispruženima ispred sebe kao Superman. Možda će mi ovaj put trebati veća korpa za ove moje velike si*e, ali držim fige da je sve u redu", dodala je.

U galeriji pogledajte još fotografija Džesi Džej:

Džesi Džej Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia, /jessiej/instagram, Stills Press / Alamy / Profimedia

Kako bi ostala pozitivna, pevačica je zapevala pesmu Boba Marlija "Don’t Worry About a Thing". Iako se video završava nakon pesme, u opisu objave otkrila je srećan ishod.

"Stigli su nalazi i nemam rak! Plakala sam satima, a onda sam, prvi put u godinu dana, konačno odahnula", napisala je.

Rak je otkriven u ranoj fazi

Podsetimo, u junu 2025. Džesi Džej je otkrila da joj je dijagnostikovan rak dojke, i to u ranoj fazi. Vest je tada podelila na Instagramu, dok je promovisala album "Don’t Tease Me with a Good Time", a ubrzo nakon toga podvrgnuta je mastektomiji.

Ne propustitePop kulturaPevačica hitno prebačena u bolnicu: "Mislila sam da sam slomila vrat"
Džesi Džej
Pop kulturaPrekršila kraljevski protokol, ali nije mogla da se suzdrži: Džesi Džej zagrlila Kejt, a razlog je srceparajući
Džesi Džej, Kejt Midlton
Pop kulturaPrevario je, preko medija saznala da ima devojku, pa se tužili 7 godina: Ona je nakon razvoda procvetala, a njega je stigla karma i sve mu je naplatila!
profimedia0468261724.jpg
Pop kulturaDve godine su bili zajedno, sad mu poručuje: "Karma će te stići": Džesi Džej prozvala poznatog glumca u novoj pesmi!
profimedia-0998775160.jpg

Video: Novsađanka pobedila rak dojke, a zatim još jedan kancer

03:01
Novosađanka pobedila rak dojke, a zatim još jedan kancer - Na putu gde je trebalo da ima maksimalnu podršku, istu je izgubila Izvor: Kurir televizija