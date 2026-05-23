Džesi Džej (38) je objavila da je pobedila rak, 11 meseci nakon dijagnoze i operacije. Srećnu vest podelila je u četvrtak na Instagramu, nakon redovnog godišnjeg pregleda.

Pevačica je objavila video snimljen u bolnici uoči pregleda. "Vratila sam se na godišnji pregled. Iskreno, umirala sam od straha, neću da vas lažem. Rekli su mi da nema kontrasta, ali mislim da ga ipak ima, sudeći po ovome", rekla je u videu pokazujući ruku. "Moram na magnetnu rezonancu. Praviću se da nisam klaustrofobična."

"Plakala sam satima, a onda odahnula"

"Ako nikad niste bili na magnetnoj rezonanci dojke, morate da ležite na stomaku, s rukama ispruženima ispred sebe kao Superman. Možda će mi ovaj put trebati veća korpa za ove moje velike si*e, ali držim fige da je sve u redu", dodala je.

Kako bi ostala pozitivna, pevačica je zapevala pesmu Boba Marlija "Don’t Worry About a Thing". Iako se video završava nakon pesme, u opisu objave otkrila je srećan ishod.

"Stigli su nalazi i nemam rak! Plakala sam satima, a onda sam, prvi put u godinu dana, konačno odahnula", napisala je.

Rak je otkriven u ranoj fazi

Podsetimo, u junu 2025. Džesi Džej je otkrila da joj je dijagnostikovan rak dojke, i to u ranoj fazi. Vest je tada podelila na Instagramu, dok je promovisala album "Don’t Tease Me with a Good Time", a ubrzo nakon toga podvrgnuta je mastektomiji.

