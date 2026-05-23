"O moj slatki dečače. Toliko toga želim da kažem, ali još ne znam kako. Već mi jako nedostaješ i bol u mom srcu je veći nego što mogu da podnesem. Ali gledajući hiljade fotografija i snimaka ove nedelje, ispunjen sam i ogromnim ponosom. Tvojih 14 godina bilo je puno izazova, ali si ih sve savladao neverovatnom snagom i nekako si zadržao svoju prepoznatljivu radost uprkos svemu. Imao si poseban sjaj, Ajzaku! Sećanje na to koliko si bio voljen i koliko je tvoj život bio ispunjen mi daje utehu. Biti tvoj otac bila je najveća čast u životu. Ponosan sam na tebe i voliću te zauvek. Počivaj mirno, sine", napisao je Danijel.