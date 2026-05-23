Umro sin Danijela Kolmana: Imao je samo 14 godina
Dečja internet zvezda i kreator popularnog edukativnog programa Danijel Kolman, poznat kao Danny Go, oglasio se na Instagramu i saopštio potresnu vest da je njegov 14-godišnji sin Ajzak preminuo nakon borbe sa rakom usne duplje u trećem stadijumu.
Kolman je opisao bol koji oseća nakon gubitka sina, ističući da je Ajzak tokom života pokazivao neverovatnu snagu uprkos teškoj bolesti.
"O moj slatki dečače. Toliko toga želim da kažem, ali još ne znam kako. Već mi jako nedostaješ i bol u mom srcu je veći nego što mogu da podnesem. Ali gledajući hiljade fotografija i snimaka ove nedelje, ispunjen sam i ogromnim ponosom. Tvojih 14 godina bilo je puno izazova, ali si ih sve savladao neverovatnom snagom i nekako si zadržao svoju prepoznatljivu radost uprkos svemu. Imao si poseban sjaj, Ajzaku! Sećanje na to koliko si bio voljen i koliko je tvoj život bio ispunjen mi daje utehu. Biti tvoj otac bila je najveća čast u životu. Ponosan sam na tebe i voliću te zauvek. Počivaj mirno, sine", napisao je Danijel.
Kolman je ranije otkrio da je njegov sin bolovao od Fanconijeve anemije, retkog naslednog oboljenja koje utiče na koštanu srž i povećava rizik od razvoja malignih bolesti. Tokom lečenja otkriveni su i dodatni zdravstveni problemi, uključujući promene na mozgu i neurološke komplikacije.
