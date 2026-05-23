Švedska influenserka i preduzetnica Kenza Zouiten Subošić i njen suprug Aleksandar Subošić postali su roditelji četvrti put.

Radosne vesti podelila je sa svojim pratiocima, a dodatno ih je oduševila objavom prvih fotografija iz porodilišta, gde uživa u prvim trenucima sa ćerkicom. Slike su raznežile mnoge, a Kenza je kratko poručila:

"Naša devojčica je stigla i apsolutno je savršena", napisala je influenserka na Instagramu.

Posle tri sina stigla i dugo željena ćerka

Ovo je prvo žensko dete za Kenzu i Aleksandra. Njih dvoje su već ponosni roditelji trojice sinova – Nikole, Danila i Saše, a dolazak devojčice bio je dugo iščekivan trenutak za celu porodicu.

Vest da čekaju ćerku Kenza je podelila još u decembru prošle godine, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Sudeći po fotografijama, porođaj je protekao u najboljem redu, a sreću zbog proširenja porodice ne kriju.

Ljubav koja traje od 2009. godine

Kenza i Aleksandar upoznali su se 2009. godine, a svoju ljubav krunisali su brakom 2017.

Iako njihov odnos deluje idilično, nije bio bez izazova. Kenza se suočila sa teškim trenucima, uključujući dijagnozu rane menopauze, što je značajno uticalo na njene planove o majčinstvu.

Nakon dva neuspešna pokušaja vantelesne oplodnje, Kenza je uspela da zatrudni prirodnim putem. Njihov prvi sin Nikola rođen je u junu 2019. godine.

Porodica se potom proširila dolaskom sina Danila 2021. godine, dok je treće dete stiglo u junu 2023.

Pored porodičnog života, Kenza i Aleksandar zajedno su izgradili uspešan modni brend koji je s godinama prerastao u pravu imperiju.

Danas uživaju u velikoj porodici i novom poglavlju koje je donelo rođenje njihove ćerke.

