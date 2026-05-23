Posmrtni ostaci Stjuart Meklin identifikovani su dan nakon što je objavljeno da je nestali glumac verovatno žrtva ubistva.



Kanadski Integrisani tim za istrage ubistava saopštio je u petak, 22. maja, u saopštenju podeljenom sa magazinom PEOPLE da su Meklinovi posmrtni ostaci pronađeni u oblasti Lions Bej.

Meklin, star 45 godina, poslednji put je viđen u svojoj kući u Lions Beju, u Britanskoj Kolumbiji, u petak, 15. maja.

Policija Royal Canadian Mounted Police iz Skvamiša primila je prijavu o nestanku u ponedeljak, 18. maja. „Kako se istraga razvija, inspektori za ubistva rade na prikupljanju i analizi dokaza, pregledaju snimke nadzornih kamera i obavljaju razgovore kako bi utvrdili kretanje gospodina Meklina pre 15. maja 2026. godine“, izjavila je u saopštenju kaplar Ester Taper.



„Ispitujemo sve dostupne tragove dok pokušavamo da pronađemo odgovore za porodicu, prijatelje i najbliže gospodina Meklina“, navodi se dalje u njenoj izjavi.

U saopštenju se dodaje da su policija i partnerske službe od samog početka potrage radile na pronalasku Meklina.

Veruje se da je njegov nestanak „izolovan slučaj“. Najnovije saopštenje policije dolazi dan nakon što su objavili da se veruje da je Meklin bio žrtva ubistva.



Agencija Lucas Talent Inc. potvrdila je njegovu smrt u objavi na Fejsbuku koju je napisala agentkinja Džodi Kaplan.

„Sa velikom tugom se opraštamo od našeg voljenog klijenta, Stjua Meklina“, navodi se u saopštenju. „Imala sam sreću da radim sa Stjuom više od deset godina.“

„Uvek je bilo pravo zadovoljstvo sarađivati s njim bio je posvećen, profesionalan, predan i beskrajno duhovit“, dodaje se. „Mnogi kasting direktori su nam se javili kako bi izrazili saučešće njegovoj porodici i našoj agenciji, a svaka poruka govori isto: kakav je zaista divan čovek bio i koliko će nedostajati. Počivaj u miru, Stju.“

Meklin je tokom karijere ostvario uloge u serijama Virgin River, Murder in a Small Town, Happy Face i Arrow.