Majli Sajrus dobila je je svoju zvezdu na holivudskoj Stazi slavnih, a tokom svečanosti podršku su joj pružili majka Tiš Sajrus, sestra Brendi Sajrus i verenik Maks Morando.

Iako je njen otac Bili Rej Sajrus bio primetno odsutan na ovaj veliki dan, zvezda serije Hannah Montana uputila mu je dirljivu posvetu u svom govoru, piše E! Online.

„Moj otac je znao da kaže da neboder počinje udarcem malja, a usput rečeno, tako i zvezda na Stazi slavnih“, našalila se Majli pred okupljenima, među kojima su bile i njene prijateljice Anja Tejlor-Džoj i Donatela Versače. „I nije stvar u sili, već u ponavljanju. Ono što ovu zvezdu čini tako posebnom“, naglasila je, „jeste to što je ona zbir posvećenosti.“

Pomirenje nakon svađe

Iako su se Majli i Bili Rej poslednjih godina sukobljavali – pevačica hita Party in the U.S.A. otkrila je u podkastu „Reclaiming“ 2025. godine da „polovina porodice u jednom trenutku nije razgovarala“ – izjavila je da je „podigla belu zastavu“ i prošle godine ponovo okupila sve članove porodice.