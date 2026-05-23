Italijanska glumica Monika Beluči predstavila je film "The Birthday Party" na filmskom festivalu u Kanu, u kojem tumači jednu od glavnih uloga.

Monika je dobila srdačan doček od fanova, pa se gotovo osećala kao kod kuće na jugu Francuske.

Monika Beluči Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Monika je uz brojne svetske zvezde prodefilovala crvenim tepihom, ali uvek nas iznova iznenadi svojom damskom i seksepilnom pojavom. Bilo da je u pitanju svečana toaleta ili klasično crno odelo, mnogi će se složiti da italijanska glumačka diva u svemu izgleda fantastično.

Monika Beluči Foto: David Niviere / Sipa Press / Profimedia

Njena prirodna lepota s godinama ne bledi, naprotiv, izgleda sve lepše i zanosnije te i dalje važi za simbol lepote na svim meridijanima.