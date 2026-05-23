Holivudske zvezde oduvek su lako stupale u brak, a još lakše iz njega izlazile. Dok se danas mnogi čude Dženifer Lopez i njenim bračnim brodolomima, ona je samo jedna u nizu zvezda koje su nekoliko puta stajale pred matičara.

Apsolutna rekorderka u zlatno doba Holivuda, sa čak 8 razvoda, bila je glumica Lana Tarner. Ona se udavala ukupno 8 puta, i to za 7 različitih muškaraca (za jednog se udala i razvela dva puta). Njena čuvena izjava savršeno opisuje ovaj njen „hobi“: „Moj cilj je bio da imam jednog muža i sedmoro dece, ali ispalo je obrnuto.“

Odmah iza nje, sa po 7 razvoda, nalazi se nekoliko legendarnih holivudskih imena:

Ža Ža Gabor: Imala je ukupno 9 brakova. Jedan je bio poništen, sedam se završilo razvodom, a sa poslednjim mužem je ostala do svoje smrti.

Elizabet Tejlor: Udavala se 8 puta za 7 različitih muževa. Sedam puta se razvela, dok se njen brak sa Majklom Todom završio tragično, njegovom pogibijom u avionskoj nesreći. Dvaput se udavala i razvodila od iste najveće ljubavi – Ričarda Bartona.

Miki Runi: Glumac koji se takođe ženio 8 puta, a 7 puta razveo (njegova prva supruga bila je čuvena Ava Gardner). Sa poslednjom suprugom je ostao u braku do smrti.

U nešto modernijem Holivudu, titulu najviše razvođenih drže:

Lari King: Legendarni voditelj se ženio 8 puta i imao 7 razvoda (takođe se od jedne supruge razvodio dva puta). Pred sam kraj života je podneo zahtev i za osmi razvod, ali je preminuo pre nego što je proces završen.

Pamela Anderson i Bili Bob Tonton: Oboje imaju po 5 razvoda iza sebe.

Izgleda da je u Los Anđelesu lakše potpisati bračni list nego ugovor za film!