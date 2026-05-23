Slušaj vest

Holivudske zvezde oduvek su lako stupale u brak, a još lakše iz njega izlazile. Dok se danas mnogi čude Dženifer Lopez i njenim bračnim brodolomima, ona je samo jedna u nizu zvezda koje su nekoliko puta stajale pred matičara.

Apsolutna rekorderka u zlatno doba Holivuda, sa čak 8 razvoda, bila je glumica Lana Tarner. Ona se udavala ukupno 8 puta, i to za 7 različitih muškaraca (za jednog se udala i razvela dva puta). Njena čuvena izjava savršeno opisuje ovaj njen „hobi“: „Moj cilj je bio da imam jednog muža i sedmoro dece, ali ispalo je obrnuto.“

profimedia0015749189.jpg
Lana Tarner Foto: SNAP Photo Library / SNAP / Profimedia

Odmah iza nje, sa po 7 razvoda, nalazi se nekoliko legendarnih holivudskih imena:

Ža Ža Gabor: Imala je ukupno 9 brakova. Jedan je bio poništen, sedam se završilo razvodom, a sa poslednjim mužem je ostala do svoje smrti.

Ža Ža Gabor portret
Ža Ža Gabor portret Foto: Historic Collection / Alamy / Profimedia

Elizabet Tejlor: Udavala se 8 puta za 7 različitih muževa. Sedam puta se razvela, dok se njen brak sa Majklom Todom završio tragično, njegovom pogibijom u avionskoj nesreći. Dvaput se udavala i razvodila od iste najveće ljubavi – Ričarda Bartona.

profimedia-0071378155.jpg
Foto: PER / Backgrid USA / Profimedia

Miki Runi: Glumac koji se takođe ženio 8 puta, a 7 puta razveo (njegova prva supruga bila je čuvena Ava Gardner). Sa poslednjom suprugom je ostao u braku do smrti.

miki-runi0164119153.jpg
Foto: AKM Images / Backgrid USA / Profimedia

U nešto modernijem Holivudu, titulu najviše razvođenih drže:

Lari King: Legendarni voditelj se ženio 8 puta i imao 7 razvoda (takođe se od jedne supruge razvodio dva puta). Pred sam kraj života je podneo zahtev i za osmi razvod, ali je preminuo pre nego što je proces završen.

king.jpg
Foto: YouTube/Printscreen

Pamela Anderson i Bili Bob Tonton: Oboje imaju po 5 razvoda iza sebe.

Izgleda da je u Los Anđelesu lakše potpisati bračni list nego ugovor za film!

Ne propustitePop kulturaRazvodi se ćerka Ane Vintur: Pre 2 nedelje bila sa mužem na Met Gali, njihov brak je spojio modne dinastije
Bi Šafer, Frančesko Karocini
Žena"Muž me je varao, upoznala sam njegovu trudnu devojku, a onda i treću ženu" Neverovatna priča 3 žene koje je isti čovek izmanipulisao: "Bar ima dobar ukus!"
Screenshot 2026-01-17 180957.png
Pop kulturaImala tajni telefon i dugo je planirala bekstvo iz sekte: Ovako se Kejti Holms jedva razvela od Toma Kruza i iščupala iz kandži slavnog glumca
362197-profimedia0900412934-ls.jpg
Pop kulturaBen Aflek nakon razvoda povukao šokantan potez: Prepustio Dženifer milione
Dženifer Lopez na promociji predstave Kiss of the Spider Woman

01:01
Ovaj grad u Srbiji ima rekordan broj razvoda! Čak 780 parova godišnje odluči da se raziđe, a ovo je najčešći razlog Izvor: Kurir televizija