Riki Martin je održao koncert u Podgorici za Dan nezavisnosti Crne Gore, a tokom njegovog nastupa dogodio se incident, kada je u publiku bačen suzavac.

Svetski poznati pevač se sada oglasio na Instagramu i između ostalog naveo da je još uvek pod utiskom.

"Crna Goro, biraću da se sećam samo neverovatne energije koju sam osetio od svih vas. Publika tako topla i puna ljubavi. Zajedno smo slavili muziku, kulturu i naravno, vašu nezavisnost. Još uvek sam pod utiskom te neverovatne večeri nastupajući za vas. Hvala vam mnogo na pozivu, šaljem vam puno ljubav i sigurno ću se vratiti", napisao je Riki Martin.

Društvenim mrežama kruži dramatičan snimak na kom se vidi kako Riki Martin panično napušta binu tokom incidenta koji je nastao usled bacanja suzavca na njegovom koncertu u Podgorici.

Na snimcima se može videti kako je u jednom trenutku među publikom zavladala opšta panika, te je deo publike počeo da vrišti i da se u panici kreće ka izlazima, dok je Riki Martin, vidno uznemiren, napustio binu u potrazi za skloništem.

Crnogorska policija traga za osobom koja je bacila suzavac na koncertu latino zvezde Riki Martina na centralnom trgu u Podgorici povodom Dana nezavisnosti.

Suzavac je izazvao paniku među građanima i koncert je na kratko bio prekinut, ali je ubrzo nastavljen.

"Sinoć oko 23 časa u blizini bine je aktiviran ručni suzavac zbog čega je došlo do kraće panike među građanima. Koncert je ubrzo nastavljen. Službenici sektora kriminalističke policije su fotografisali, izuzeli deo navedenog suzavca koji je pronađen u blizini bine. Osoba koja je bacila suzavac brzo će biti pronađena", kazao je Milan Delić, načelnik OKC-a", preneli su crnogorski mediji.

