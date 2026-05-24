Slušaj vest

"Na trenutak se činilo kao da su nestali svi kraljevski protokoli", bio je jedan od komentara na X-u nakon što je britanski princ Vilijam euforično proslavio nezaboravnu pobedusvog omiljenog kluba, Aston Vile. Klub je pre nekoliko dana u Istanbulu, nakon 30 godina čekanja, osvojio finale Lige Evrope, a društvene mreže prepune su snimaka i slika britanskog prestolonaslednika koji ovaj klub obožava još od detinjstva.Međutim, zašto je princ obožavatelj baš Aston Vile?

Princ je bio jedan od otprilike 20.000 srećnih navijača Vile koji su prisustvovali pobedi koja se završila rezultatom 3:0 nad Frajburgom na Bešiktaš Parku. "Neverovatna noć! Velike čestitke svim igračima, momcima, osoblju i svima koji su povezani s klubom! Četrdeset i četiri godine od poslednjeg ukusa evropskog trofeja", rekao je princ od Velsa nakon utakmice, piše BBC Sport.

U galeriji pogledajte kako princ Vilijam navija na tribinama za Aston Vilu:

1/5 Vidi galeriju Princ Vilijam - veliki navijač Aston Vile! Foto: Mark Enfield/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mark Enfield / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako je princ zavoleo Vilu

Već od školskih dana princ je znao za koji klub želi da navija. Iako je u školu išao u Berkširu, on je odabrao Aston Vilu za "svoje momke", jer nije hteo da navija za isto što i ostali. "Davno sam se u školi jako zaljubio u fudbal. Tražio sam klubove. Svi moji prijatelji u školi bili su ili navijači Mančester Junajteda ili navijači Čelsija i nisam hteo da pratim uobičajene momke. Želeo sam da imam momke koji su više na sredini tabele i koji bi mogli da mi pruže više emotivnih trenutaka uspona i padova", rekao je za BBC 2015. godine.

Foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zanimljivo, princ je rođen tačno 26 dana nakon što je Vila pobidila u finalu Evropskog kupa protiv Bajern Minhena 26. maja 1982. godine. "Aston Vila je oduvek imala sjajnu istoriju. Imam prijatelje koji podržavaju Aston Vilu, a jedna od prvih utakmica FA kupa na koju sam otišao bila je Bolton protiv Aston Vile 2000. godine. Nažalost, Vila je na kraju izgubila od Čelsija (u finalu)", dodao je.

Prepričao je svoje doživljaje, pojašnjavajući kako ga ispunjava da prati klub s tolikim rasponom emocija kakve je i Vila imala: "Bilo je fantastično, sedeo sam sa svim navijačima sa svojom crvenom kapom, sedeo sam sa svim navijačima Brumija i odlično sam se proveo. Bila je to atmosfera, prijateljstvo i stvarno sam osećao da postoji nešto s čime mogu da se povežem."

Foto: Mark Enfield/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši napadač Vile Džon Kjeru jednom prilikom je rekao kako cene njegovu podršku: "Pre dve godine, kada nismo bili u Evropi, dolazio je na naš trening, gledao trening, ručao s nama. Vrlo je skroman s nama. Jako cenimo njegove posete." Princ je nakon smrti svoje bake, kraljice Elizabete II, preuzeo ulogu spoljnog pokrovitelja Fudbalskog saveza.

Euforija u Istanbulu

Ranije ovoga meseca princ je takođe bio na utakmici Vile, kada je isto tako euforično slavio pobedu protiv Notingem Foresta i tako se klub plasirao u finale Lige Evrope, koje je sada Vila i osvojila. Princa su i tada kamere uhvatile dok slavi pobedu, peva "Sweet Caroline" i uzbuđeno se grli s prijateljima, dok se nakon utakmice pridružio igračima u svlačionici kako bi nastavio slavlje.

Isto je bilo i u Istanbulu - nestrpljivo je pratio odvijanje utakmice, a na kraju je poskočio od radosti ponovo grleći svoje prijatelje u VIP loži na stadionu. Čak se, prema njegovim kretnjama, misli i da je rukom obrisao lice od emocija. Iako ga retko vidimo u ovakvim izdanjima, mnogi se obraduju kada princ pokaže da je i on zapravo samo navijač, pa su tako i reakcije na društvenim mrežama veoma pozitivne, prenosi Jutarnji.hr.

Video: Princ Vilijam slavi glupost Nikole Milenkovića