Merilin Monro, najveća holivudska ikona 20. veka, iza glamura i slave skrivala je teško detinjstvo, burne ljubavi, borbu s depresijom i zavisnošću, te tragičnu smrt koja i danas izaziva brojne kontroverze i fascinaciju javnosti.

I više od šest decenija nakon smrti ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica popularne kulture. Simbol glamura, seksepila i zlatnog doba Holivuda, žena čije su fotografije, filmovi i citati postali deo svetske pop kulture, iza osmeha je skrivala život obeležen traumama, nesigurnostima, depresijom i usamljenošću.

Njena priča i danas fascinira jednako kao i misteriozne okolnosti smrti koje nikada nisu prestale da izazivaju teorije i rasprave.

Rođena je kaoNorma Džin Mortenson 1. juna 1926. u Los Anđelesu. Njen biološki otac nikada nije zvanično potvrđen, a majka Gledis Bejker borila se s ozbiljnim psihičkim problemima i većinu života provela po bolnicama.

Zbog toga je Norma Džin detinjstvo provela između sirotišta, hraniteljskih porodica i domova za nezbrinutu decu. Često je govorila kako nikada nije imala osećaj pravog doma ni sigurnosti.

Sa samo 16 godina udala se za Džejmsa Dafertija, delimično kako bi izbegla povratak u sirotište. Tokom Drugog svetskog rata radila je u fabrici municije, gde ju je fotograf američke vojske primetio i angažovao za promotivne fotografije. Upravo je taj trenutak promenio njen život.

Nakon uspeha kao model potpisala je prvi filmski ugovor s 20th Century Fox-om i promenila ime u Merilin Monro. Tokom kasnih 40-ih i ranih 50-ih dobijala je manje uloge, ali ubrzo je postalo jasno da kamera obožava njenu harizmu.

Prvi veliki proboj ostvarila je filmovima "Niagara", "Gentlemen Prefer Blondes" i "How to Marry a Millionaire", a upravo je kombinacija senzualnosti, humora i ranjivosti stvorila potpuno novi tip filmske zvezde.

Merilin je tokom 50-ih postala najveća filmska zvezda sveta. Među njenim najvažnijim filmovima izdvajaju se "The Seven Year Itch", "Bus Stop", "Some Like It Hot" i "The Misfits". Za film "Some Like It Hot" osvojila je Zlatni globus i dokazala da je mnogo više od seks simbola. Kritičari su sve više počeli da cene njen glumački i komičarski talenat.

Merilinin privatni život bio je gotovo jednako praćen kao i karijera. Nakon što je postala model i krenula da gradi karijeru, razvela se od Dafertija 1946. godine. Godine 1954. udala se za legendarnog bejzbol igrača Džoa Dimađa. Njihov brak bio je izuzetno turbulentan.Dimađo je teško podnosio njen status seks simbola, posebno nakon slavne scene iz "The Seven Year Itcha". Brak je trajao samo devet meseci, ali je Dimađo navodno nastavio da je voli do kraja života i upravo je on organizovao njenu sahranu.

Treći suprug bio joj je slavni dramaturg Artur Miler. Njihov brak simbolizovao je pokušaj Merilin da pobegne od imidža plavuše i dokaže ozbiljnost kao glumica i žena. Međutim, i taj odnos bio je opterećen njenim psihičkim problemima, nesigurnostima i sve težim zavisnostima, što je dovelo do razvoda 1961. godine.

Jedna od najvećih kontroverzi njenog života bila je navodna ljubavna veza s američkim predsednikom Džonom F. Kenedijem. Iako nikada nije zvanično potvrđena, decenijama se govori da su bili u vezi, a Merilin je dodatno podstakla glasine slavnim izvođenjem pesme "Happy Birthday, Mr. President" 1962. u Medison Skver Gardenu.

Navodno je bila bliska i njegovom bratu Robertu Kenediju, što je dodatno hranilo teorije zavere nakon njene smrti.

Iza glamura Merilin se godinama borila s ozbiljnom depresijom, anksioznošću i nesanicom. Postala je zavisna od tableta za spavanje, sedativa i alkohola. Istovremeno je često ulazila u sukobe sa studijima jer je želela ozbiljnije uloge i veću kontrolu nad karijerom. Poznata je bila po kašnjenjima na snimanja i problemima s koncentracijom, što je frustriralo producente.

Mnogi danas smatraju da je bila žrtva okrutnog holivudskog sistema koji ju je istovremeno obožavao i iskorišćavao.

Poslednjih godina života njeno psihičko stanje sve se više pogoršavalo. Snimanje filma "Something’s Got to Give" bilo je prepuno problema, a studio ju je čak privremeno otpustio.

Pronađena je mrtva 5. avgusta 1962. u svom domu u Los Anđelesu, samo dva meseca nakon što je napunila 36 godina. Zvanični uzrok smrti bio je predoziranje barbituratima i smrt je proglašena verovatnim samoubistvom.

Međutim, okolnosti smrti decenijama su izazivale sumnje i teorije zavere – posebno zbog navodnih veza s porodicom Kenedi.

Nakon smrti Merilin je postala veća ikona nego ikad pre. Njena imovina i prava godinama su bili predmet pravnih sporova, a fotografije, haljine i lični predmeti prodavani su za milione dolara.

Posebno je poznata njena haljina u kojoj je pevala Kenediju, koju je Kim Kardašijan nosila na Met Gali 2022, izazvavši velike polemike.

Kim Kardašijan u kultnoj haljini Merilin Monro na Met Gali 2022

O Merilin su snimljeni brojni dokumentarci, filmovi i knjige, a njen lik postao je simbol Holivuda, feminiteta, slave i tragične sudbine.

Merilin Monro ostala je jedna od retkih zvezda čiji je uticaj nadživeo generacije. Endi Vorhol pretvorio ju je u umetnički simbol pop arta, a njena estetika i danas inspiriše modu, muziku i film. Iako je javnost dugo gledala samo najpoznatiju plavušu sveta, s vremenom je postalo jasno koliko je iza te slike stajala inteligentna, nesrećna i kompleksna žena koja se celog života borila za prihvatanje i mir.

Upravo zato Merilin Monro i danas nije samo holivudska ikona – nego i jedna od najtragičnijih figura moderne pop kulture.

