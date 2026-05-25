Glumac Milan Vasić, iako živi u Beogradu, svaki slobodan trenutak koristi da sa suprugom i sinom pobegne u prirodu i provede vreme daleko od gradske gužve. Posebno je vezan za Kosovo i Metohiju, gde poseduje porodičnu kuću u kojoj žive njegovi roditelji, pa ih često obilazi i rado učestvuje u poslovima oko domaćinstva i imanja.

Glumac je sada na društvenim mrežama podelio snimak nastao tokom vožnje traktora, uz šaljiv komentar kojim je pokazao da mu fizički poslovi nisu strani i da se bez problema snalazi i u seoskim obavezama.

"Krčimo placeve povoljno" napisao je on.

Milan je istakao da mu je cilj da njegov sin odmalena stvori ljubav prema prirodi i životinjama.

- Neću dozvoliti da mi sin domaće životinje i prirodu upozna posle petnaeste godine! Od malih nogu će znati šta je selo i koliko je bogatstvo imati ga! Ko voli životinje i prirodu, taj voli i ljude - poručio je glumac nedavno putem Instagrama.

O preseljenju na Kosovu i Metohiju

Glumac je nedavno u razgovoru za "Blic" otkrio zbog čega trenutno ne planira da se preseli na Kosovo i Metohiju.

- Moji žive tamo i deluje kao da i ja živim. Trenutno zbog poslova nije izvodljivo da živimo ni u Požarevcu, a ne negde dalje. Voleo bih da izađem iz Beograda, pa da živim negde, ali baš Kosovo... Ja sam tamo često, radim tamo, ali mislim da zbog života sada moram ovde da budem - objasnio je glumac.

