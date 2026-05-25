Vojin Ćetković, jedan od omiljenih srpskih glumaca, povremeno na svom Instagram profilu podeli trenutke kako iz privatnog tako i iz poslovnog života. Nedavno je na njegovom profilu osvanula i fotografija na kojoj se vidi kako uživa s kolegama Nebojšom Ilićem i Dejanom Lutkićem, a društvo im pravi i Vojinov rođeni brat Bojan.

Njih četvorica su uživali uz kafu i rakijicu negde u Šumadiji, sudeći prema opisu glumca koji je fotografiju objavio.

Bojan Ćetković je ostao u Kruševcu i takođe napravio karijeru u pozorištu, ali na drugačiji način. On je zaposlen u Kruševačkom pozorištu kao organizator. Osim što dele ljubav prema glumi, Vojin i Bojan imaju i isti hobi, a to je ribolov za koji se interesuju još od detinjstva, te s vremena na vreme možemo na Instagram profilu glumca da vidimo njihove zajedničke fotografije s pecanja.

Glumica Sloboda Mićalović je jednom prilikom podelila fotografiju sa Bojanom iz manastira Bukovo uz heštag "moj najbolji dever".

Komentari su usledili, kao i komplimenti: "Kako lep čovek", "Potpuno sam bila zbunjena dok nisam pročitala post. Baš imaju puno sličnosti", "Koliko liče braća, neverovatno", "Ja pomislih otkud sad Vojinu svetle oči, a onda pročitam opis", "Ja se zagledala, sve mi liči na Vojina, a kao da nije."

Ipak, najzaslužniji za to što je Vojin Ćetković izabrao glumu kao profesiju jeste njegov brat od strica Milovan, o kome je glumac svojevremeno govorio.

"Ja ne bih bio glumac da nije bilo mog brata koji je tada živeo i radio u Kruševcu. Ja sam bio amater punih deset godina. To su moji najlepši dani provedenih u pozorištu Teatar Za. Kada čovek potane profesionalac, sve to bude drugačije", rekao je tada Vojin Ćetković o bratu od strica Milovanu Ćetkoviću, koji je iznenada preminuo 2016. u 54. godini.

