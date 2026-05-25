Penelope Kruz izjavila je da je želela da glumi u filmu "La bola negra" bez obzira na veličinu uloge jer je htela da učestvuje u projektu koji opisuje kao ambiciozni gej ep koji će imati snažan uticaj na mlađe generacije i na prava LGBT populacije.

„Moje odluke nisu zasnovane na tome koliko će minuta moj lik biti na ekranu; radi se o tome da budem deo nečega, da želim da budem deo nečega što mi je važno“, rekla je oskarovka nedavno nakon premijere filma na Kanskom festivalu.

Penelope Kruz, Kan 2026

"Film vas nekad nauči više od škole"

Istakla je moć filma: "Filmovi ne mogu da promene svet, ali u nekim slučajevima mogu da pomognu da stvari budu bolje. Ono što doživite, kada sedite u bioskopu dva i po sata, ponekad može da ima veći uticaj nego bilo šta što možete da naučite tokom tri godine u školi".

Penelope Kruz, koja je zajedno sa Glen Klouz jedini član glumačke ekipe čije je ime poznato van Španije, ima kameo ulogu kabaretske pevačice po imenu Nene, u filmu koji traje 155 minuta.

"Rekli su mi da možda imam aneurizmu mozga, ipak sam otišla na snimanje"

Nene je poznata madridska pevačica koju su trupe Fransiska Franka primorale da nastupa za vojnike tokom Španskog građanskog rata. Veoma je upečatljiva muzičko-plesna tačka u filmu u kojoj peva i pleše pred vojnicima na tenku.

Podsetimo, film prikazuje živote tri gej muškarca, kroz tri istorijska perioda u Španiji – 1932, 1937 (tokom Španskog građanskog rata) i 2017. godinu. Istražuju se tako teme seksualnosti, potisnute želje, generacijske traume i borbe za LGBT+ prava.

Pre nego što je snimila scenu u kojoj pleše i peva, lekari su glumici rekli da sumnjaju da ima aneurizmu mozga. Dozvolili su joj da ode na snimanje, a ona je rediteljima to saopštila tek narednog dana.

„Znam da ću se i na samrti, kao starica, tog trenutka sećati kao jednog od najnadrealnijih u svom životu: stajala sam na tom tenku ubeđena da imam aneurizmu, što se na kraju ispostavilo kao lažna uzbuna", napomenula je Penelope Kruz čija su modna izdanja u Kanu bila u znaku kuće Chanel.

Isticanja radi, film "La bola negra" inspirisan je nezavršenim delom španskog pisca i pesnika Federika Garsije Lorke. Čuveni književnik je taj rukopis počeo da piše 1936. godine, neposredno pre nego što su ga Frankovi nacionalisti streljali na početku Španskog građanskog rata.

Sačuvane su samo četiri strane top započetkom romana sa naslovom "La bola negra" pa su reditelji inspirisani time, napisali ostatak

"Pre mnogo godina, Federika Garsiju Lorku je ubio fašizam zato što je bio gej. Dakle, za sve koji misle da ćemo se povući sa svojim LGBT pravima, imamo loše vesti. Jer smo ovde da ostanemo. Zato, hvala vam. Kanski festivale, hvala vam. Živeo Kan. Za šansu, hvala vam. Neka svi zaista znamo da smo u istoj borbi", poručili su režiseri u Kanu.

Izraz "crna lopta" odnosi se na praksu u Granadi gde se ubacivanjem crne kuglice odnosno lopte na glasanju anonimno odbijao zahtev nekog gej muškarca da postane član društvenog kluba, i to je tada bio simbol izopštavanja iz društva i homofobije.

"Kada vidim da su ljudima uskraćena osnovna prava"

Penelope Kruz istakla je u Kanu da oseća duboku i snažnu unutrašnju reakciju kada vidi ljude koji moraju da se bore za osnovna ljudska prava koja ne bi trebalo da se dovode u pitanju, pa joj filmovi služe kao prostor gde te emocije može bezbedno da iskaže.

Kako je dodala, nepravda i borba LGBT+ zajednice za prava koja bi morala da budu zagarantovana svima „bude u njoj veoma snažnu reakciju koju mora negde da kanališe“. Uloge joj u tome pomažu.

Penelope u filmu jednom od glavnih likova kaže: „Možeš biti gej, možeš biti kvir, možeš biti trans, možeš biti šta god želiš“. Naglasila je da je ta poruka slobode bila ključna u odluci da prihvati ulogu.

Pričala je i o slavnom reditelju Pedru Almodovaru sa kojim je više puta sarađivala, kao njegova muza. Glumica je naglasila da je kultni reditelj mnogo uradio za LGBT zajednicu, pa je otkrila da je, dok je čitala njegove intervjue pre više godina, pomislila: "Zašto on nije naš predsednik? On je tip osobe kakva nam je potrebna".

Pedro Almodovaro predstavio se u Kanu fimom "Gorki Božić" , ponovo mu je izmakla Zlatna palma, koja je pripala ovom rumunskom reditelju.

Legendarni španski režiser bio je sedmi put nominovan za najveće priznanje Kanskog festivala.

(Kurir.rs/ Blic žena)

