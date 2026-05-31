Slušaj vest

Rejčel Vord osamdesetih je bila jedna od najpoznatijih televizijskih lepotica, a publika je pamti po ulozi Megi Kliri u kultnoj seriji „Ptice umiru pevajući“. Danas je njen život daleko od reflektora, crvenih tepiha i filmskih setova — živi na farmi u Australiji, uzgaja goveda i posvećena je regenerativnoj poljoprivredi.

Tokom osamdesetih godina Rejčel Vord važila je za jednu od najlepših žena sveta. Bila je model, krasila naslovnice modnih magazina, a zatim osvojila publiku ulogom Megi Kliri u seriji „Ptice umiru pevajući“, televizijskom fenomenu koji je 1983. godine gledalo oko 140 miliona ljudi.

Pogledajte u galeriji njene fotografije iz tog perioda:

1/8 Vidi galeriju Rejčel Vord na filmskom platnu Foto: American Pictorial / Hollywood Archive / Profimedia, kpa Publicity / United Archives / Profimedia, Warner Bros. Television / AFP / Profimedia

Serija, zasnovana na priči o porodici Kliri, pratila je njihove uspone, tragedije, siromaštvo, moć i zabranjenu ljubav koja je obeležila generacije gledalaca. U središtu priče bila je strastvena veza Megi i katoličkog sveštenika Ralfa de Brikasara, kog je igrao Ričard Čemberlen.

Za mnoge je Rejčel Vord tada bila sinonim za glamur, eleganciju i televizijsku slavu. Međutim, njen život danas izgleda potpuno drugačije.

Od filmske zvezde do žene sa sela

Australijska mreža ABC nedavno je o njoj i njenoj porodici snimila dokumentarni film u okviru serijala „Australian Story“, koji predstavlja izuzetne ljude iz različitih sfera života.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njena farma:

1/8 Vidi galeriju Farma Rejčel Vord u Australiji Foto: youtube/ Madman Films

Zanimljivo je da je Rejčel u tom dokumentarcu predstavljena ne kao glumica, već kao žena koja živi na zemlji, brine o imanju, govedima i prirodi. Nije u fokusu njena stara slava, već njen novi život — daleko od kamera, ali nimalo manje intenzivan.

Rejčel Vord rođena je u Engleskoj, u aristokratskoj porodici, i odrasla je na velikom imanju Kromvel manor u Oksfordširu. Iako je potekla iz potpuno drugačijeg sveta, Australija joj je promenila život.

Ljubav koju je pronašla na snimanju

Dok je snimala seriju „Ptice umiru pevajući“, Rejčel se zaljubila u Australiju, ali i u Australijanca - glumca Brajana Brauna.

Braun je u seriji igrao Luka O’Nila, radnika na farmi koji se oženio njenom junakinjom Megi. Ljubavna priča sa ekrana nije bila ona prava, ali se iza kamera dogodila ona životna.

Rejčel i Brajan venčali su se 1983. godine i dobili troje dece — ćerke Rouzi i Matildu i sina Džoa. Njihov brak opstao je decenijama, dok su oboje nastavili da grade uspešne karijere.

Polgedajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/5 Vidi galeriju Rejčel Vord, Brajan Braun Foto: imago stock&people / imago stock&people / Profimedia, Laughing Kookaburra Productions / Entertainment Pictures / Profimedia, Warner Bros. Television / AFP / Profimedia

Ona je glumila u filmovima i serijama, a kasnije se sve više okretala režiji i pisanju scenarija. Vremenom je sve češće bila iza kamere, gde se takođe dobro snašla.

Farma koja je prvo bila utočište

Još krajem osamdesetih Rejčel i Brajan kupili su farmu goveda od 350 hektara u dolini Nambaka, u Novom Južnom Velsu. U početku je to bilo mesto za odmor, beg od posla i prostor u kojem porodica može da se skloni od javnosti.

Na imanju je tada radio upravitelj, a farma je funkcionisala po konvencionalnom modelu stočarstva. Rejčel nije odmah živela život farmerke, ali je sve više osećala da je zemlja privlači.

Prava promena dogodila se godinama kasnije, posle katastrofalnih požara koji su krajem 2019. i početkom 2020. pogodili Australiju.

Požari su joj promenili pogled na život

Foto: youtube/ Madman Films

Tokom takozvanog „Crnog leta“, požari su stigli nadomak njihovog imanja. Izgorele su ograde, priroda je bila opustošena, a Rejčel je istovremeno postala baka. Dolazak prvog unuka dodatno ju je emotivno pogodio i naterao da se zapita kakav svet ostaje budućim generacijama.

Taj period za nju nije bio samo trenutak straha, već i preispitivanja. Bila je, kako se navodi, potresena i depresivna, a pitanje koje ju je proganjalo bilo je jednostavno i teško: šta ostavljamo našoj deci i unucima?

Tada je odlučila da se trajno preseli na farmu i promeni način na koji se imanje vodi.

Okrenula se regenerativnoj poljoprivredi

Rejčel Vord se posvetila regenerativnoj poljoprivredi, pristupu koji se zasniva na obnovi zemljišta, očuvanju vode, rotacionoj ispaši stoke i smanjenju upotrebe hemikalija.

Foto: youtube/ Madman Films

Godinama je o tome čitala, slušala i učila, ali tek posle požara odlučila je da teoriju pretvori u svakodnevni rad. Počela je da menja sistem uzgoja, način ispaše i odnos prema zemlji.

O tom procesu snimila je i nagrađivani dokumentarni film „Rachel’s Farm“, objavljen 2023. godine. U njemu je prikazala prve tri godine učenja, grešaka, pokušaja i malih pobeda na farmi.

Video: Njezvanova o položaju žena