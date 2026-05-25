Od početka dugo iščekivane treće sezone serije "Euforija" uglavnom se priča o šokantnim scenama Sidni Svini, neočekivanim obrtima i razvoju likova, pomalo i o činjenici da Aleksa Demi jedina u ekipi nije ostvarila veći uspeh od ovog HBO hita, ali u senci nije ni Hanter Šafer.

Glumica koja igra Džuls Von je ponovo u fokusu zbog načina života njene junakinje, a i sama Hanter je često bila tema u medijima zbog svog privatnog života. Životna priča Hanter Šafer, koja je, kao i Džuls, transrodna osoba, daleko je od tipične holivudske bajke.

Zvezda serije "Euforije" danas važi za jedno od najpoznatijih lica mlađe generacije u Holivudu, ali je, iako o tome ne želi da govori i uvek je nasmejana u javnosti, njen put do uspeha neretko bio pun borbe, skrivanja i ličnih preispitivanja.

Hanter Šafer, rođena u pogrešnom telu

Rođena je 31. decembra 1998. u Nju Džerziju, u vrlo religioznoj porodici, štaviše, kao ćerka pastora, prva od četvoro dece. Na svet je stigla u telu dečaka, a već u ranom uzrastu je počela da pokazuje da je ono za nju bilo pogrešno. U sedmom razredu je rekla roditeljima da je "gej dečak", da bi potom počela da prepoznaje rodnu disforiju, koja joj je uskoro i dijagnostikovana. Zato se već u devetom razredu osnovne škole "autovala" kao transrodna osoba i započela proces tranzicije.

Hanter Šafer Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Dugo je to, međutim, krila od porodice, a kasnije je ispričala da je još kao dete osećala snažnu potrebu da izrazi svoju ženstvenost, ali joj je trebalo vremena da razume šta joj se zapravo dešava. U školu je krišom nosila maskaru koju su joj davali prijatelji, šminkala se u školskom kupatilu, a zatim skidala šminku pre povratka kući kako roditelji ništa ne bi primetili. Jednom je kupila i štikle od 20 dolara koje je skrivala u rancu kako bi ih nosila na časovima.

Nikad nije krila istinu o sebi i želi da znamo da je rođena u muškom telu

Nakon što je Hanter Šafer uveliko živela kako je osećala da treba i kako želi, roditelji su javno stali uz nju. Njena majka je istakla da će uvek voleti svoje dete bez obzira na sve, dok je Hanterin otac priznao da mu je bilo potrebno vreme da prihvati celu situaciju.

"Volim da ljudi znaju da nisam cis devojka jer to nije nešto što jesam niti se osećam kao da jesam. Ponosna sam što sam trans osoba," kaže glumica.

Pre nego što je počela da se bavi glumom, Hanter Šafer je gradila veoma uspešnu manekensku karijeru. Modelingom je počela da se bavi odmah nakon srednje škole, a ističe da ju je vodila želja da iskoristi privilegiju "manekenskog izgleda" kako bi promenila način na koji ljudi gledaju na rodni identitet.

Hanter Šafer na premijeri 3 sezone serije Euforija Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Agent ju je primetio preko Instagrama, nakon čega je potpisala ugovor sa čuvenom agencijom Elite Model Management, koja vodi karijere najvećih zvezda modelinga, i preselila se u Njujork.

Manekenka kojoj je jedna ponuda promenila život

Vrlo brzo počela je da radi za velike modne kuće, kao što su Dior, Marc Jacobs, Gucci i Versace, a pojavila se i na Nedelji mode u Njujorku. Modni magazini su je opisivali kao model neobične, eterične lepote i upečatljive harizme, a sve su to razlozi zašto se danas, kada je glumica, ona često dovodi u vezu s ulogama vila i ratnica, iako još uvek čeka takvu priliku.

Iako je planirala da studira dizajn u Londonu i otvori studio za trans umetnike u Njujorku, život joj se potpuno promenio kada je dobila ulogu u seriji "Euforija", a upravo joj je taj projekat, umesto modelinga, doneo svetsku popularnost.

Ako je nazovete aktivistkinjom, nećete pogrešiti

Pored glume i mode, Hanter Šafer je postala poznata i po aktivizmu. Bila je među tužiocima u procesu protiv zakona u Severnoj Karolini koji je od trans osoba zahtevao da koriste javne toalete prema polu upisanom pri rođenju, a ne prema rodnom identitetu.

Mesecima je sarađivala s advokatima i pričala o sopstvenim iskustvima kako bi pomogla slučaju. Iako je zakon kasnije ukinut, nastavila je da se bori protiv propisa koji ugrožavaju trans zajednicu. Veliku prašinu u medijima je izazvala i početkom 2025, kad je objavila da joj je nov pasoš izdat s oznakom M, odnosno kao da je muškog pola, uprkos tome što je u dokumentaciji navela ženski.

"Bila sam šokirana. Nisam verovala da će se to zaista dogoditi," rekla je u videu koji je objavila na TikToku.

Tom prilikom je kritikovala politiku administracije Donalda Trampa prema trans osobama i priznala da strahuje od problema na aerodromima tokom putovanja. Pored aktivizma za prava trans osoba, Hanter je podržala i proteste za prekid vatre u Gazi, a 2024. godine čak je bila među demonstrantima koji su privedeni na protestu u Njujorku.

Ljubavni život Hanter Šafer

Kada je reč o privatnom životu, Hanter je otvoreno pričala i o svojoj seksualnosti. U jednom intervjuu rekla je da je "bliža onome što bi ljudi nazvali lezbejkom", dok je kasnije sebe opisivala kao „bi ili pan ili nešto između“.

Kratko je bila u vezi sa španskom pevačicom Rosalijom, a kasnije i sa kolegom iz serije "Euforija" Dominikom Fajkom. Vezu sa Rosalijom je potvrdila tek godinama kasnije, a naglasila je da su ostale veoma bliske.

"Ona je porodica bez obzira na sve," rekla je Hanter.

Njena ljubavna veza sa Dominikom Fajkom završila se nakon što je, kako tvrdi, saznala da ju je prevario.

Dosta joj je toga što je njena transrodnost u fokusu

Poslednjih godina Hanter Šafer sve češće ističe da ne želi da njena transrodnost bude jedina stvar po kojoj je javnost prepoznaje.

"Volela bih da manje pričam o svom trans identitetu. Prošla sam kroz najteži deo tranzicije i sada samo želim da budem devojka," rekla je za GQ.

Priznala je i da je počela da odbija brojne "trans uloge" jer nije želela da cela karijera bude zasnovana isključivo na tome.

"Sve vreme pokušavam da pronađem balans između toga da ne budem samo "trans zvezda", ali i da ispunim odgovornost toga što predstavljam zajednicu," rekla je za Vogue.

