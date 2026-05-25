da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Pesma „Voli te tvoja zver“ grupe „Divlji anđeli“ važi za jedan od prepoznatljivih hitova domaće pop-rok scene osamdesetih. Ipak, iako je publika najčešće doživljava kao pesmu o bolnoj, opsesivnoj ili nesrećnoj ljubavi, već godinama je prati i jedna mračna urbana legenda koja joj daje potpuno drugačiji ton.

Numera „Voli te tvoja zver“ grupe „Divlji anđeli“, pesma koja na prvo slušanje deluje kao dramatična ljubavna ispovest. Međutim, oko nje se godinama ispreda priča koja je mnogo teža od klasične interpretacije o nesrećnoj ljubavi.

Pesma koju prati neprijatna urbana legenda

U javnosti se već duže vreme prepričava teorija da tekst pesme ne govori samo o neuzvraćenoj ljubavi, već da navodno krije mnogo mračniju pozadinu. Prema toj verziji, koju su pojedini mediji i korisnici društvenih mreža godinama prenosili, pesma se dovodi u vezu sa pričom o silovanju.

Važno je naglasiti da za takve tvrdnje ne postoji zvanična potvrda. Nije javno dokazano da je pesma nastala na taj način, niti da je njena stvarna pozadina ono što urbana legenda tvrdi.

Kako je nastala teorija o zatvorskoj ćeliji

Pre nešto više od decenije internetom je počela intenzivnije da kruži priča prema kojoj je tekst pesme navodno napisao osuđenik u zatvorskoj ćeliji, nakon što je počinio teško krivično delo. Prema toj urbanoj legendi, stihovi su kasnije, pod nerazjašnjenim okolnostima, stigli do članova benda, koji su ih navodno pretvorili u pesmu.

Ta verzija nikada nije potvrđena, ali je vremenom postala jedna od onih priča koje se iznova vraćaju svaki put kada se pesma pomene. Jedni je smatraju jezivim objašnjenjem skrivenim u tekstu, dok drugi tvrde da je reč o klasičnom internet mitu koji se nadogradio na već dovoljno dramatične stihove.

Upravo zbog toga „Voli te tvoja zver“ danas mnogi slušaju potpuno drugačije nego ranije.

Stihovi koji izazivaju različita tumačenja

Zagovornici mračne teorije najčešće se pozivaju na pojedine stihove za koje smatraju da zvuče previše agresivno i uznemirujuće da bi bili samo metafora za ljubavnu patnju.

Posebno se često izdvajaju delovi:

„Ostavio sam trag po telu tvom

koji nikad, nikad neće da prođe.

Ostavio sam prah u srcu tvom

i on će uvek, uvek da traje.

Ne, ti nisi htela anđela,

htela si crnog đavola,

od mene si to i dobila...“

Video: Vojaža pogodila pesma na koncertu Jakova Jozinovića