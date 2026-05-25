Latinoameričke sapunice bile su pre pojave turskih serija godinama najpopularnije na našim prostorima. Ako ste barem jednom pogledali neku od čuvenih latino sapunica, sigurno vam je poznat lik glumca Saula Lisaza, markantnog zavodnika sa gustim obrvama i prosedom kosom. Lisazo uskoro puni 70 godina i više se ne bavi aktivno glumom, ali je i dalje prisutan u javnosti s vremena na vreme, a publika u njegov život može da zaviri i putem Instagrama.

Glumac danas izgleda drugačije nego što ga se sećamo, što nije ni čudo s obzirom na to da je od "vladavine telenovela" u Srbiji prošlo 15 i više godina, a on je blizu 8. decenije života. Sada je u potpunosti sed, nosi naočare za vid i ima bradu i brčiće, ali mora se priznati da je i dalje veoma šarmantan.

Ovaj Argentinac je rođen u Buenos Ajresu 1. juna 1956. godine, a srpskoj publici je najpoznatiji po ulogama u serijama "Zabranjena ljubav", "Valerija" i "U ime ljubavi", ali on pored toga ima veoma bogat opus drugih ostvarenja. Inače, njegov put do glume je bio sasvim slučajan i relativno kasno je počeo da se bavi istom.

Saul je od detinjstva igrao fudbal, a od 17. godine se profesionalno bavio ovim sportom. Kao tinejdžer zakleo se da će zaigrati u Evropi, a to mu je i pošlo za rukom - godinama je bio velika fudbalska zvezda u Belgiji. Sa klubom KSK Beveren je svojevremeno čak bio šampion lige i Kupa Belgije. Nažalost, njegovu plodonosnu karijeru prekinula je teška povreda, nakon čega je upao u očaj.

Spas od depresije i novu nadu pronašao je u modelingu. Kao model je živeo čak i u Grčkoj neko vreme, a bio je veoma tražen i imao brojne angažmane. U jednom trenutku upisao je i Akademiju dramskih umetnosti u Madridu. Nakon završetka, preselio se u Meksiko, tadašnju pristonicu telenovela, gde je započeo svoju glumačku karijeru, a njegov dobar izgled doneo mu je nadimak "latino Džoržd Kluni" i brojne uloge zavodnika u sapunicama.

- San mog života srušio se u 28. godini, a ako čovek nije spreman za ono što dolazi, to može da bude veoma teško. U tom trenutku ne razmišljate šta će biti sutra. Danas sam zahvalan Bogu što nisam nastavio sa fudbalom - izjavio je jednom prilikom.

Pravi proboj ostvario je početkom 90-ih godina ulogom u telenoveli "Amor de nadie", gde je glumio uz legendarnu Lusiju Mendez. Njegov šarm, staloženost i sposobnost da tumači kompleksne likove doneli su mu status jednog od najpoželjnijih glavnih glumaca u telenovelama.

Lisazo danas živi u Majamiju, a od 1992. je u braku sa manekenkom Monikom Vijedmom, sa kojom ima i dvoje dece Paulu i Martina, a iako je njegova karijera često zahtevala intenzivan angažman, Lisazo je uvek isticao važnost porodice i privatnog života.

Godine 2020. je uzeo kratku pauzu od glume, a na male ekrane ponovno se vratio 2024. ulogom u seriji "Marea de pasiones". Nakon toga, pojavio se i u seriji "Sed de Venganza".

