Krajem 90-ih i početkom 2000-ih nije bilo popularne telenovele u kojoj jednu od glavnih uloga nije igrao kubanski glumac Sesar Evora (66). Ljubitelji latinoameričkih sapunica odlično pamte čuvenog glumca, koji je neretko na malim ekranima glumio negativca, ali i zavodnike i osvajao simpatije publike.

Sesar Evora je rođen 4. novembra 1959. godine u Havani, glavnom gradu Kube. Odrastao je s majkom i dedom, pošto je njegov otac stalno bio na putovanjima, pa ga je viđao retko. Studirao je geofiziku sa željom da se pridruži potrazi mineralima i naftom, sve dok nije odlučio da se iskuša na jednoj glumačkoj audiciji, budući da je još od detinjstva obožavao da bude pred publikom i hteo je da izbegne služenje vojnog roka. Izabran je između 500 kandidata, pa se posvetio glumi i u rodnoj Kubi je igrao u čak 500 filmova, da bi se zatim preselio u Meksiko.

Sesar Evora u filmu Capablanca

Taj novi početak bio je težak, a na put je krenuo sa 42 dolara. U Meksiku je počeo da glumi u sapunicama, a uskoro je postao jedna od najvećih zvezda u ovoj zemlji, zahvaljujući ugovoru s kućom Televisa. Godine 1993. dobio je ulogu u seriji „Divlje srce“ kojom je lansirana njegova karijera u telenovelama, gde mu je jedna od omiljenih partnerki bila meksička glumica Viktorija Rufo, a 1999. dobio je meksičko državljanstvo.

Do danas je Evora zabeležio uloge u desetinama telenovela, a pravu telenovelu je i živeo. Meksiko mu je doneo ljubav njegovog života. Iako je bio oženjen i imao ćerku Karlu kada je otišao iz Havane, zaljubio se u Vivijan Domingez i započeo vezu s njom. Zato se vratio na Kubu kako bi se razveo, a potom je otišao nazad u Meksiko i zaprosio Vivijan, s kojom je i danas u braku i imaju odraslu decu, sina Rafaela i ćerku Marijanu.

''Moja supruga prva me vidi kao čoveka, onakvog kakav doista jesam. To što sam na televiziji ne čini me boljim ni posebnijim od drugih ljudi. Ja sam samo osoba kao i svi ostali, jedina je razlika što se pojavljujem na televiziji, ništa više. Ja glumim likove, a kada dođem kući, ponovno sam Sesar Evora. Ona izuzetno poštuje moj posao. Nije ljubomorna žena i nikada me nije sputavala u onome što radim'', rekao je svojevremeno za Hola!.

Sesar Evora

Sesara su pratile i uloge pozitivca i negativca, što nije tako čest slučaj sa glumcima TV sapunica. Vodeću ulogu u sapunici dobio je 1995, bilo je to u seriji „Ako mi Bog oduzme život“. Usledile su uloge u telenovelama "Prvo na ljubav“, „Zagrli me čvrsto“, „Izvor“, „Između ljubavi i mržnje“, „Snaga ljubavi“, „Marijana“, „Maćeha“, „Virhinija“, „Beštije“, „Prokleta lepota“, „Oluja".... Mnoge od tih naslova pratila je i publika u Srbiji.

serija Maćeha

Evora nije preterani ljubitelj društvenih mreža, pa fanovi imaju priliku uglavnom da ga gledaju u serijama i na retkim događajima na kojima se pojavljuje u Meksiko Sitiju. Na svom Instagram profilu ponekad objavi fotografiju i nije ga teško prepoznati. Sjajno nosi svoje godine i skoro da se nije promenio od vremena kada je osvajao publiku sa malih ekrana.

