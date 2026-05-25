Nova biografija Olivije Njutn-Džon ponovo je otvorila jedno od najmisterioznijih poglavlja iz života slavne glumice i pevačice. Njen dugogodišnji partner, kamerman Patrik Mekdermot, nestao je 2005. godine tokom ribarskog izleta kod obale Kalifornije, a slučaj nikada nije do kraja razrešen.

Olivija Njutn-Džon ostala je upamćena kao Sendi iz kultnog filma „Briljantin“, jedna od najvoljenijih zvezda svoje generacije i umetnica čiji su osmeh i glas obeležili pop kulturu. Ipak, iza njene vedre javne slike postojalo je i jedno teško privatno poglavlje koje je nikada nije potpuno napustilo.

Reč je o nestanku njenog tadašnjeg partnera, kamermana Patrika Mekdermota, kome se 2005. godine izgubio svaki trag tokom noćnog ribolova kod obale Kalifornije.

Slučaj je ponovo privukao pažnju javnosti zahvaljujući novoj biografiji „A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John“, autora Metjua Hilda, koja se bavi životom, karijerom i privatnim borbama slavne glumice i pevačice. Knjiga je objavljena u maju 2026. godine.

Nestao tokom noćnog ribolova

Patrik Mekdermot imao je 48 godina kada se 30. juna 2005. godine ukrcao na ribarski brod „Freedom“ i krenuo na noćni izlet kod obale Los Anđelesa. Olivija Njutn-Džon tada je bila u Melburnu, a njihova veza je, prema navodima iz biografije i medijskih izveštaja, bila burna i povremeno prekidana.

Porodica je prijavila njegov nestanak kada nije ispunio dogovorene obaveze, uključujući i to što nije došao po sina. Ubrzo je utvrđeno da su njegove lične stvari ostale na brodu, dok je automobil pronađen parkiran kod marine u San Pedru.

Od tog trenutka počele su godine pitanja bez odgovora.

Teorije koje nikada nisu prestale

Nestanak Patrika Mekdermota brzo je postao predmet brojnih spekulacija. Jedna teorija bila je da je pao s broda i utopio se. Druga, znatno senzacionalnija, tvrdila je da je lažirao sopstvenu smrt i započeo novi život u Meksiku.

Takve tvrdnje godinama su se pojavljivale u medijima, a pominjalo se i da je Mekdermot imao finansijskih problema i da je 2000. godine proglasio lični bankrot. Ipak, uprkos navodnim viđenjima u Meksiku, nijedan pouzdan dokaz da je živ nikada nije javno potvrđen.

Američka Obalska straža je posle istrage zaključila da je najverovatnije nestao u moru, odnosno da se utopio, ali njegovo telo nikada nije pronađeno. Upravo zbog toga slučaj je ostao otvoren za sumnje, nagađanja i teorije koje su pratile Oliviju godinama.

Olivija nikada nije dobila odgovor

Autor biografije Metju Hild rekao je za Fox News Digital da je ovaj slučaj duboko obeležio Oliviju Njutn-Džon. Prema njegovim rečima, ona je znala da možda nikada neće saznati šta se zaista dogodilo.

Hild navodi da su do kraja postojali izveštaji i priče prema kojima je Mekdermot možda živ u Meksiku, ali da Olivija u to, prema onome što je rekla jednoj bliskoj prijateljici, nije verovala.

„Ne verujem u to. Verujem da je stradao. Mislim da se utopio“, navodno je rekla, prema Hildovom svedočenju.

Angažovala je privatne istražitelje

Olivija Njutn-Džon nije ostala po strani dok su se teorije širile. Prema navodima koji se ponovo pominju uz novu biografiju, angažovala je privatne istražitelje kako bi proverila tvrdnje da je Mekdermot možda viđen u Meksiku.

Život posle tragedije

Olivija Njutn-Džon nastavila je da živi i radi, ali misterija Patrika Mekdermota ostala je deo njene privatne istorije. Kasnije je pronašla ljubav sa Džonom Isterlingom, za kog se udala 2008. godine, a do kraja života bila je posvećena i humanitarnom radu, posebno u oblasti podrške obolelima od raka.

Preminula je 2022. godine u 73. godini, nakon dugogodišnje borbe sa rakom dojke. Nova biografija pokušava da prikaže ne samo njenu karijeru i status pop ikone, već i složeniji, intimniji portret žene koja je iza osmeha nosila mnogo ličnih gubitaka.

