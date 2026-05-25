"Uradi to još jednom i gotov si s glumom" Kventin Tarantino zapretio Bredu Pitu na snimanju filma, jednu stvar mu žestoko zamerio
Glumac Brus Dern prisetio se napetog trenutka sa snimanja filma "Bilo jednom u Holivudu", tokom kog je reditelj Kventin Tarantinonavodno zapretio Bredu Pitu da će biti "gotov u tom poslu". Dern je rekao da je Tarantinov izraz lica u tom trenutku bio "smrtno ozbiljan".
Nesuglasice na setu nisu retkost
Poznato je da se kolege i nadređeni ne slažu uvek, a filmska industrija puna je priča o sukobima između glumaca i reditelja. Jedan od poznatijih primera je saradnja Kire Najtli i Džona Karnija na filmu "Begin Again" iz 2013. godine.
Karni je tada Najtli opisao više kao "supermodela" nego kao glumicu. Za The Independent je izjavio da "filmska gluma zahteva određeni nivo iskrenosti i samoanalize za koju misli da ona još nije spremna". Kasnije joj se zbog tih izjava izvinio.
Napetost zbog prekinute scene
Čini se da su i Pit i Tarantino imali trenutak neslaganja na setu filma "Bilo jednom u Holivudu". Pit je u hvaljenom filmu glumio kaskadera Klifa Buta, a sporna situacija se dogodila tokom snimanja scene s Brusom Dernom, koji je igrao Džorda Spana.
U toj sceni But dolazi na Spanov ranč, koji je preuzela porodica Menson, kako bi proverio svog starog prijatelja i pronalazi ga kako spava u prikolici.
Govoreći za People o snimanju te scene, Dern se prisetio: "Kad me Bred Pit probudi, ležim u krevetu, još sam malo sanjiv i kažem: 'Nisam baš siguran šta se dešava'."
"Gledam ga. I tada je Pit prekinuo scenu. Zaustavio je snimanje. Kventinov izraz lica bio je, mislim, smrtno ozbiljan. Rekao je: 'Bred, šta si to upravo uradio?' A on mu je odgovorio: 'Pa, prekinuo sam scenu'", ispričao je Dern.
Tarantino mu je navodno uzvratio: "Nikad više u životu nemoj da prekineš scenu, inače si gotov u ovom poslu. To je moj domen. Ne prekidaj glumu."
Dern, 89-godišnji glumac nominovan za Oskara, priznao je da je u toj sceni improvizovao svoju rečenicu. "Nastavili smo i snimili scenu, a Bred mu je samo objasnio: 'Pa, to što je rekao nije bilo u scenariju'", dodao je.
U konačnoj verziji filma Džordž govori Butu: "Ne znam ko si, ali danas si me dirnuo. Došao si da me posetiš, a sad moram da se vratim spavanju."
"Imaju odličan odnos"
Izvor koji je razgovarao s Unilad-om opovrgnuo je tvrdnje da između Tarantina i Pita postoji bilo kakva zla krv, te istakao da su njih dvojica danas u odličnim odnosima.
"Kventin je jedan od Bredovih najdražih reditelja i imaju odličan odnos", rekao je izvor.
(Kurir.rs/ Index.hr)
Video: Tajne mladalačkog izgleda Breda Pita