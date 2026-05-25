Glumački veteraniVilijam Danijels i Boni Bartlet uskoro će obeležiti neverovatnih 75 godina braka. Njihova ljubavna priča jedna je od najdužih u Holivudu, ali nije bila bajka bez bola - prošli su kroz gubitak deteta, bračne krize i godine u kojima su otvoreno govorili o iskušenjima koja su ih pratila.

U svetu u kojem holivudski brakovi često traju kraće od filmskih sezona, priča Vilijama Danijelsa i Boni Bartlet zvuči gotovo nestvarno. On danas ima 99 godina, ona 96, a iza njih je brak koji traje duže od mnogih karijera, era i životnih epoha.

Vilijam Danijels, Boni Bartlet

Danijels, kog publika pamti po seriji „Boy Meets World“, i Boni Bartlet, poznata po ulozi u seriji „Mala kuća u preriji“, venčali su se 1951. godine. Decenijama kasnije, i dalje sede jedno pored drugog, šale se, prisećaju se početaka i ne kriju da njihov odnos nije uvek bio jednostavan.

Upoznali su se na fakultetu

Njihova priča počela je na Univerzitetu Nortvestern, gde su oboje studirali glumu. Vilijam je Boni prvi put zapazio tokom čitanja teksta na času, a ubrzo je pokušao da je pozove na kafu.

Odgovor koji je dobio pamtio je celog života.

„Pitao sam je želi li na kafu, a ona mi je rekla: ‘Prenizak si’“, prisetio se glumac uz osmeh.

Boni je kasnije objasnila da nije želela da ga uvredi.

„Nisam to mislila kao uvredu, samo sam mislila da sam previsoka za njega“, rekla je.

Ipak, razlika u visini nije imala nikakve šanse protiv onoga što se razvilo između njih. Venčali su se 1951. godine i započeli život koji će ih voditi kroz velike profesionalne uspehe, ali i kroz bolne privatne trenutke.

Najteži udarac stigao je rano

Nekoliko godina nakon venčanja, par je doživeo tragediju koja ih je zauvek obeležila. Njihov sin preminuo je samo 24 sata nakon rođenja.

Boni je kasnije priznala da je to bio jedan od najtežih perioda njihovog života.

„To je bilo razdoblje velike boli i tuge“, rekla je.

Posle tog gubitka, Vilijam i Boni su usvojili dvojicu sinova i izgradili porodicu koja im je, kako su godinama isticali, postala najveći oslonac.

Nisu krili da je brak imao krize

Vilijam Danijels, Boni Bartlet

Za razliku od mnogih slavnih parova koji javnosti nude samo ulepšanu verziju ljubavi, Danijels i Bartlet su o svom braku govorili prilično otvoreno. Priznali su da su tokom godina imali teške faze, udaljavanja i periode koje su opisivali kao „otvoren brak“.

„Bilo bi čudno da tokom 75 godina nikad niste osetili privlačnost prema nekom drugom“, rekla je.

Uprkos svemu, njih dvoje su ostali zajedno. Nisu tvrdili da je dug brak savršen, već da je važno ono što ostane kada prođu krize, povrede i iskušenja.

„Ne bih želeo da budem ni sa kim drugim“

Danas, posle gotovo tri četvrtine veka zajedničkog života, Vilijam Danijels i dalje govori o supruzi sa nežnošću koja najbolje objašnjava zašto je njihov brak opstao.

„Ne bih želeo da budem ni sa kim drugim osim sa ženom koja sedi pored mene“, rekao je Danijels u intervjuu za Dejli mejl.

