Bugarska je pobedom Dare i pesme „Bangaranga“ na Evroviziji 2026. u Beču upisala veliki uspeh, a deo te pobedničke priče postao je i Sabrija Vulić, nekadašnji šef crnogorske evrovizijske delegacije. Posle godina kritika koje je trpeo zbog angažmana u crnogorskom timu, Vulić je poručio da je konačno osetio ponos pobede na najvećoj muzičkoj sceni Evrope.

„Ugradio sam sebe u pobednički pehar Evrovizije“

Nakon pobede, Vulić se oglasio na Fejsbuku i otkrio da je sa zadovoljstvom prihvatio poziv da bude član bugarske delegacije. Kako je napisao, nije ni slutio da će se taj angažman završiti na najlepši mogući način.

„I time sam, moram priznati neočekivano, ugradio sebe kao jedinog iz Crne Gore u pobednički pehar Evrovizije zahvaljujući u prvom redu Dari i ‘Bangarangi’. Hvala Ilijasu Kokotosu što je verovao u mene, hvala Simeonu Kabasovu što me prihvatio kao svoga“, napisao je Vulić.

Njegova objava brzo je privukla pažnju evrovizijske javnosti u regionu, posebno zbog toga što je Vulić godinama bio na udaru kritika dok je radio u crnogorskoj delegaciji.

Poruka onima koji su ga kritikovali

Vulić nije zaobišao ni one koji su, kako tvrdi, godinama dovodili u pitanje njegov rad i stručnost. U objavi je otvoreno poručio da je dugo trpeo komentare i napade na društvenim mrežama, ali da je sada dobio satisfakciju kroz uspeh bugarskog tima.

„‘Hvala’ hejterima koji su me više od decenije maltretirali po društvenim mrežama ni krivog ni dužnog i ‘hvala’ kolegama koje su retko stale u moju zaštitu. Isplatilo se… Osetio sam taj ponos i sreću pobede na Evroviziji. Znači, ono ranije ipak nije bilo do mene“, zaključio je Vulić.

Crna Gora ostala bez finala

Crna Gora se na Evroviziji 2026. takmičila u prvom polufinalu, ali nije uspela da izbori mesto u završnici. Predstavnici Tamara Živković i grupa „Nova Zora“ zauzeli su 13. mesto od ukupno 15 takmičara.

Nakon sabiranja glasova stručnog žirija i publike, crnogorski predstavnici osvojili su ukupno 71 poen, što nije bilo dovoljno za prolazak u finale.

