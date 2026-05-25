Legendarna franšiza koja je obeležila odrastanje generacija širom planete konačno se vraća na veliko platno u spektakularnoj igranoj avanturi! Na domaća velika platna ovaj epski blokbaster ponosno donosi distributerska kuća „Jučer“. FilmGospodari svemira u bioskope širom Srbije stiže 4. juna, dok će najveći fanovi imati priliku da zakorače u magični svet Eternije dan ranije. Ekskluzivna IMAX premijera zakazana je za sredu, 3. jun u bioskopu Cineplexx Galerija, uz specijalni događaj koji će vas vratiti pravo u zlatnu eru osamdesetih!

PREMIJERNI IMAX DOGAĐAJ

Bioskop Cineplexx Galerija će 3. juna od 19 časova postati centar Eternije, gde će originalna atmosfera ovog kultnog univerzuma u potpunosti oživeti. Pored aktivnosti koje će apsolutno oduševiti sve fanove, posetioci će moći da uživaju u novom hrskavom flipsu koji je za njih pripremio partner ovog filmskog naslova – brend Smokice! Uz dobru, hrskavu zabavu, tu je i piće dobrodošlice sa novim ukusima energetskog napitka Guarana.

Svi prisutni će pre projekcije moći da uživaju u jedinstvenom putovanju kroz vreme i fantastičnim aktivacijama:

Podela ekskluzivnih postera : Svaki posetilac premijere imaće jedinstvenu priliku da dobije specijalni, limitirani poster iz filma – savršen kolekcionarski primerak za sve prave obožavaoce!

: Svaki posetilac premijere imaće jedinstvenu priliku da dobije specijalni, limitirani poster iz filma – savršen kolekcionarski primerak za sve prave obožavaoce! Kolekcionarska izložba : Ekskluzivna postavka kolekcionarskih figura, kao i kultnih stripova koji su definisali ovu franšizu.

: Ekskluzivna postavka kolekcionarskih figura, kao i kultnih stripova koji su definisali ovu franšizu. Arkadni kutak i test snage : Zaigrajte legendarne arkadne igre u autentičnom retro korneru, a zatim testirajte sopstvenu snagu i moć na čuvenoj bokser kruški – dokažite da baš vi zaslužujete titulu najmoćnijeg u univerzumu!

: Zaigrajte legendarne arkadne igre u autentičnom retro korneru, a zatim testirajte sopstvenu snagu i moć na čuvenoj bokser kruški – dokažite da baš vi zaslužujete titulu najmoćnijeg u univerzumu! Fotografisanje sa Mačem moći: Ne propustite priliku da zakoračite u specijalni foto-kutak i pozirate sa legendarnim Hi-Menovim mačem.

Oni najsrećniji posetioci kući će poneti i vredne poklone iznenađenja koje su obezbedili prijatelji premijere: Computerland, izdavačka kuća Makondo i naravno, glavni partner filma – Smokice.

O filmu: Epska bitka za sudbinu Eternije

U režiji vizionara Trevisa Najta, ova epska naučno-fantastična akciona avantura donosi novu energiju priči staroj više od 40 godina.

Nakon što su bili razdvojeni punih 15 godina, kultni Mač moći vodi princa Adama nazad na njegovu rodnu planetu Eterniju. Tamo ga čeka zastrašujući prizor: njegov dom je potpuno razoren pod zlokobnom i surovom vladavinom ozloglašenog Skeletora. Kako bi spasao svoju porodicu, ali i čitav svet, princ Adam mora da udruži snage sa svojim najbližim i najvernijim saveznicima: hrabrom Tilom i mudrim Dankanom (Man-at-Arms). Da bi pobedio kosmičko zlo, Adam mora da prihvati svoju pravu sudbinu i transformiše se u onoga koga svet očajnički čeka – Hi-Mena, najmoćnijeg čoveka u univerzumu.

Pogledajte zvanični trejler filma na LINKU.

Zvezdana glumačka ekipa

Pored vrhunskih vizuelnih efekata koji ostavljaju bez daha, film se ponosi neverovatnom holivudskom podelom. Ulogu princa Adama / Hi-Mena tumači velika mlada zvezda Nikolas Galicin (Nicholas Galitzine), dok njegovu vernu saveznicu Tilu igra harizmatična Kamila Mendes (Camila Mendes). Ulogu Dankana preuzeo je kultni Idris Elba, dok se u ulozi najvećeg negativca naučne fantastike, zlokobnog Skeletora, pojavljuje oskarovac Džered Leto (Jared Leto). U ostalim ulogama briljiraju Alison Bri, Džejms Pjurfoj, Morena Bakarin, dok je glas voljenom robotu Robotu pozajmila čuvena komičarka Kristen Vig.

Pripremite se da ponovo izgovorite čuvene reči koje su obeležile istoriju pop-kulture! Osigurajte svoje karte na vreme za IMAX premijeru 3. juna u Cineplexx Galeriji u distribuciji kuće „Jučer“, ili posetite bioskope širom Srbije od 4. juna, jer Eternija vas zove u borbu koju ne smete propustiti!

