Slušaj vest

Donatela Versače, italijanska dizajnerka i preduzetnica koja se nedavno povukla sa čela modne kuće Versace (navodno ne svojom voljom), jedna je od zvezda koje su neprestano u javnosti i u svakoj prilici privlače pažnju.

Tako je i nakon što se kreatorka pre nekoliko dana pojavila na otkrivanju zvezde Majli Sajrus na Bulevaru slavnih u Los Anđelesu, gde je Donatela podržala jednu od svojih omiljenih mladih pevačica i održala emotivan govor.

Italijanka je na ceremoniju stigla u beloj mini-haljini, a na mrežama se ponovo priča o njenom izgledu, naročito licu, koje je proteklih decenija prošlo kroz veliku tranformaciju.

Transformacija Donatele Versače

Donatela je godinama u javnosti predstavljana kao jedan od najčešće navođenih primera navodno preterane ili neuspešne estetske hirurgije.

Donatela Versaće estetske operacije Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Iako nikada nije javno potvrdila da je imala intervencije poput zahvata "pod nož" ili korišćenja botoksa, još pre više od dve decenije jasno je stavila do znanja da ne planira da prihvati prirodan proces starenja.

– Ne verujem da je moguće ostariti prirodno. Ne verujem u prirodnu lepotu kod žene – izjavila je dizajnerka u jednom intervjuu 2005.

Tokom godina, strani mediji su se više puta obraćali stručnjacima tražeći objašnjenje njenog izgleda, koji su pojedini opisivali kao "posledicu estetskih zahvata bez mere". Među njima je i dr Stiv Falek, poznati njujorški hirurg, koji smatra da je modna kreatorka verovatno koristila širok spektar procedura za podmlađivanje, od operacija, preko botoksa i filera, pa sve do laserskih tretmana.

Donatela Versaće pre operacija Foto: VINCE BUCCI / AFP / Profimedia

S druge strane, ona dosledno izbegava da komentariše negativne navode i nikada nije želela ni da potvrdi ni da negira bilo kakve estetske intervencije, ističući da je njen izgled privatna stvar. Ipak, u jednom trenutku nije odolela da na svoj račun prokomentariše glasine sa dozom humora.

– Zar niste čuli tajnu mog mladolikog izgleda? Svake noći spavam u zamrzivaču – rekla je kroz smeh dizajnerka u jednom intervjuu.

Donatela Versače u mladosti

Donatela Versače potiče iz Ređo Kalabrije, gde je rođena kao najmlađe dete u porodici Versače, koja ima četvoro dece. Tokom sedamdesetih godina krenula je uz pomoć legendarnog Đanija Versačea, njenog starijeg brata, zakoračila u modnu industriju, a on ju je opisivao kao svoju inspiraciju i najstrožeg kritičara.

1/5 Vidi galeriju Donatela Versaće Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, PHOTOlink / Everett / Profimedia

Kako su godine prolazile, uspesi su se nizali, a porodica Versače sve češće je bila pod lupom javnosti i vremenom je postajalo sve uočljivije da se Donatelin izgled značajno menja... a sećate li se kad je izgledala ovako?

VIDEO: Donatela Versaće je moja druga majka: