Šokantna vest o smrti mladog brazilskog bodibildera i fitnes influensera Gabrijela Genlija potresla je milione njegovih pratilaca širom sveta, dok su okolnosti njegove smrti i dalje obavijene velom misterije. Brazilsku fitnes zajednicu uzdrmao je iznenadni odlazak mladog sportiste, koji je pronađen mrtav u svom domu u Sao Paulu. Imao je samo 22 godine.

Pronađen bez znakova života u svom domu

Gabrijel, koga je na Instagramu pratilo više od dva miliona ljudi, pronađen je bez znakova života na podu svoje kuhinje u subotu ujutro. Istražni organi su odmah pokrenuli postupak, a iako na mestu događaja nisu uočeni tragovi nasilja, njegova smrt je zvanično okarakterisana kao sumnjiva, prenosi Daily Mail.

Prema nepotvrđenim informacijama koje kruže brazilskim medijima, uzrok smrti bi mogla biti hipoglikemija - opasno stanje koje nastaje kada nivo glukoze u krvi padne ekstremno nisko. Reč je o ozbiljnom zdravstvenom problemu koji može biti fatalan jer je glukoza ključni izvor energije za mozak i nervni sistem. Uprkos nagađanjima, službena potvrda uzroka smrti još uvek nije objavljena.

Oproštaj obožavalaca i saradnika

Nakon vesti o tragediji, društvene mreže preplavile su emotivne poruke obožavalaca, prijatelja i saradnika.

"Genli, bio si izuzetan influenser koji je motivisao milione ljudi širom sveta. Počivaj u miru", napisao je jedan pratilac.

"Ostavio je veliko nasleđe u tako kratkom vremenu. Živeo je onako kako je želeo. Počivaj u miru, brate", dodao je drugi.

Od Gabrijela se oprostio i poznati brazilski brend sportske ishrane i suplemenata "Integralmedica", sa kojim je uspešno sarađivao.

"Danas bol govori glasnije. Sa velikom tugom opraštamo se od Gabrijela, koji je živeo intenzivno i sa kojim smo imali istorijske i nezaboravne trenutke u našoj porodici", poručili su iz kompanije.

Od šampiona u Pokemonima do fitnes zvezde

Gabrijel Genli postao je viralna senzacija nakon što je objavio video-snimak na kojem izvodi neverovatan potisak nogama sa čak 500 kilograma tereta. Njegovi treninzi i impresivna fizička forma brzo su mu doneli milione pregleda i status jedne od najpoznatijih mladih zvezda fitnesa u Brazilu.

Međutim, pre slave na društvenim mrežama imao je potpuno drugačiji životni put. Bivši student fizičkog vaspitanja nekada je bio profesionalni Pokemon igrač i u jednom trenutku je važio za jednog od osam najboljih igrača u Latinskoj Americi. Taj svet je napustio sa samo 15 godina, a pre nego što se potpuno posvetio bodibildingu, trenirao je boks, džiju-džicu i rvanje.

Za sebe je često govorio kako se ne smatra samo digitalnim influenserom, već pre svega sportistom koji internet koristi kao alat za posao i motivaciju drugih. Njegova smrt je poslednja u nizu tragedija koje su proteklih meseci pogodile svet bodibildinga. Mnogi kritičari su ponovo otvorili raspravu o mogućoj povezanosti smrti mladih bodibildera sa korišćenjem steroida i drugih sredstava za poboljšanje performansi, iako za sada nema nikakvih potvrda da je to bio slučaj i kod Gabrijela.

